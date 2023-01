Jan Bolscher

Zondag 22 januari 2023

Het Formule 1-seizoen van 2023 kruipt langzaam maar zeker dichter bij, en zoals vrijwel ieder jaar zijn er ook nu weer een aantal grote wijzigingen doorgevoerd. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op zondag 5 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Op reglementair gebied is er het een en ander veranderd. Zo zijn de veiligheidsvoorschriften van de rolbeugel aangepast na de crash van Zhou Guanyu in Groot-Brittannië afgelopen jaar, hebben de coureurs geen vrije bandenkeuze meer tijdens de kwalificatie en is het aantal sprintraces opgekrikt. Alles over de wijzigingen in het spelregelboekje lees je hier, maar ook buiten de reglementen om is er het een en ander veranderd ten opzichte van afgelopen jaar.

Toch geen 24 races

Te beginnen met het meest recente nieuwtje: we krijgen dit jaar tóch geen 24 races. Al vrij snel na het uitbrengen van de racekalender voor 2023 werd bekend dat er opnieuw een streep ging door de race in China vanwege de aanhoudende coronamaatregelen, waarna de Formule 1 gesprekken startte met het Portugese Portimão om het vrijgekomen plekje op te vullen. De organisatie achter de race in Shanghai schreef vervolgens echter een brief aan de Formule 1 met het verzoek alsnog een Grand Prix te mogen hosten, vanwege het opheffen van de quarantaineplicht.

Na een lange periode van speculatie heeft de koningsklasse inmiddels naar buiten gebracht dat beide races niet verreden zullen worden. Op zich een logische beslissing. Racen in China zou de zwaarbevochten coronaprotocollen van de sport op de proef stellen, terwijl racen in Portugal zou betekenen dat de teams van Australië naar Portugal en vervolgens weer naar Azerbeidzjan moeten reizen. Een logistieke nachtmerrie. Tussen zondag 2 april en zondag 30 april ontstaat hierdoor een gat van bijna drie weken op de kalender. Op de zomerstop na de langste pauze tussen races sinds het seizoen van 2007.

Nieuwe bestemmingen

Waar China en Portugal hun opwachting dit jaar dus niet zullen maken, hebben zich wel twee nieuwkomers op de kalender gemeld. Aankomend seizoen wordt er voor het eerst geracet in Qatar en Las Vegas. Op zondag 8 oktober vormt het Losail International Circuit in Qatar het decor voor de achttiende ronde van he seizoen. Het Las Vegas Street Circuit, waarbij er op de wereldberoemde strip van de casinostad wordt geracet, is op zondag 18 november aan de beurt en vormt daarmee de op een-na-laatste race van het jaar. Samen met Texas en Miami hebben we daarmee drie races in de Verenigde Staten.

Transfer en nieuwe gezichten

Ook is er op de chauffeursmarkt weer het een en ander gewijzigd. Nyck de Vries gaat zijn fulltime Formule 1-debuut maken bij het team van AlphaTauri, waar hij het zitje van Pierre Gasly overneemt. De Fransman is op zijn beurt naar Alpine verkast, waar een stoeltje vrijkwam door het plotselinge vertrek van Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen verrastste vriend en vijand door zijn overstap naar Aston Martin aan te kondigen. Hij vervangt daar Sebastian Vettel, die inmiddels een punt achter zijn zeer indrukwekkende Formule 1-loopbaan heeft gezet.

Naast Nyck de Vries hebben we nog een aantal nieuwe (en oude bekende) gezichten op de grid dit jaar. Oscar Piastri gaat zijn Formule 1-debuut maken bij het team van McLaren, ter vervanging van de teleurstellende Daniel Ricciardo. De Australiër moet hierdoor genoegen nemen met de rol van derde coureur bij Red Bull Racing. Logan Sargeant neemt bij Williams het stoeltje over van de inmiddels vertrokken Nicholas Latifi, en Nico Hülkenberg maakt na drie jaar zijn comeback in de sport bij het team van Haas. Dit is ten koste gegaan van Mick Schumacher. Hij gaat daarom als reservecoureur aan de slag bij Mercedes.

Stoelendans bij de teambazen

Niet alleen de managers van de coureurs hebben een drukke periode achter de rug. Ook bij de teambazen heeft er een flinke stoelendans plaatsgevonden. Het begon allemaal toen Mattia Binotto zijn taken bij Ferrari neerlegde, waarna Fred Vasseur enkele weken later als zijn opvolger werd aangekondigd. Alfa Romeo zit hierdoor vooralsnog zonder teambaas, al hebben ze wel Andreas Seidl binnengehaald als CEO voor de Sauber Group. Dat maakte de weg bij McLaren vrij voor Andrea Stella om een stap omhoog te doen binnen het team en de rol van teambaas van Seidl over te nemen. Jost Capito is met pensioen gegaan waardoor ook Williams op zoek moest naar een nieuwe stuurman. Zij hebben James Vowles - jarenlang het strategisch opperhoofd van de Zilverpijlen - bij Mercedes los weten te peuteren.

