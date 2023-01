Dit zijn de vijf grootste regelwijzigingen voor 2023 op een rijtje

Brian Van Hinthum

Donderdag 5 januari 2023 11:24

De Formule 1 staat bekend om zijn innovatie en ontwikkeling en om die reden kan de sport natuurlijk nooit stilstaan. Na de grote veranderingen die voor 2022 werden doorgevoerd aan de aerodynamica, is het voor 2023 een stuk rustiger wat betreft de veranderingen. Toch wordt er het één en ander aangepast; wij zetten alles op een rijtje.

Vorig seizoen ging de Formule 1 een nieuw 'tijdperk' in met een grote rits aan aerodynamische veranderingen aan de wagens. Na een lange voorbereidingsperiode, waarbij Ross Brawn en zijn team hard gewerkt hebben aan het samenstellen van een zo goed en compleet mogelijk nieuw reglement, was het aan het begin van 2022 eindelijk zo ver. De teams hadden de nieuwe regelgeving op verschillende manieren geïnterpreteerd. Zo kwam Mercedes met de opvallende W13 zonder sidepods, waar Red Bull bijvoorbeeld weer voor een heel ander concept koos.

Uiteindelijk was het voornamelijk de bedoeling dat het voor de coureurs gemakkelijker werd om langer de voorganger te volgen en dus ook meer inhaalactie op de baan te genereren. Met succes: al snel bleek dat het voor de auto's nu veel beter mogelijk was om voor langere tijd achter een voorganger te zitten, zonder dat de auto van slag zou raken wegens vuile lucht. Het zorgde voor een totaal andere dynamiek van de Formule 1 en een stuk meer actie op de baan. Het eerste jaar van de nieuwe reglementen is dus zonder al te veel poespas doorgekomen, al moest de FIA natuurlijk in het midden van het jaar wél ingrijpen om het porpoisingprobleem de kop in te drukken.

Natuurlijk zijn er ook tijdens dit seizoen weer de nodige zaken gebleken die een aanpassing in de reglementen nodig hadden en dus worden er ook richting 2023 een aantal veranderingen gedaan door de FIA. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Meer duidelijkheid rondom gridstraffen

Het eerste punt dat we behandelen, is de duidelijkheid die er moet komen rondom de gridstraffen. Dit seizoen zagen we meermaals dat er de nodige onduidelijkheid heerste na afloop van een kwalificatie, wanneer er door veel coureurs een gridstraf genomen was wegen bijvoorbeeld het vervangen van onderdelen. Het zorgde er met enige regelmaat voor dat de FIA na afloop van een kwalificatie nog flink aan het puzzelen moest slaan om de correcte voorlopige startopstelling naar buiten te brengen. Soms duurde dat wel uren, wat natuurlijk zowel bij fans als de Formule 1 zelf niet helemaal lekker zat.

Om dat tegen te gaan heeft men besloten om richting 2023 in te grijpen. Met name de gridstraffen van vijftien of meer plekken worden verduidelijkt. Dit is in het leven geroepen nadat Ferrari en Charles Leclerc in België op meerdere momenten gedurende het weekend onderdelen aan de auto verwisselden, dit om een automatische plek achteraan te voorkomen. Eerder was het zo dat men achteraan moest starten wanneer er in één keer vijftien plekken straf genomen werd,

Daar komt nu verandering in. Wanneer een coureur gedurende het raceweekend opgeteld vijftien of meer plekken straf verzamelt, op welke tijd dan ook, betekent het automatisch dat de coureur vanaf achteraan moet beginnen op zondag. Ook wanneer een coureur een 'back of the grid'-straf krijgt, moet hij direct achteraan starten. Verder blijven de regels gewoon hetzelfde. De gridopstelling van zondag wordt bepaald aan de hand van de kwalificatie-uitslag, met aftrek van het aantal posities straf die door een coureur verzameld zijn.

Versterken van de rolbeugel op de auto's

Dan een aanpassing wegens veiligheidsredenen, die het leven in geroepen is door de bizarre crash van Zhou Guanyu tijdens de Britse Grand Prix. De Alfa Romeo-coureur werd in de eerste ronde van de race op Silverstone op zijn achterwiel getikt waarna zijn auto omsloeg en ondersteboven over het circuit gleed, om vervolgens in de grindbak opnieuw gelanceerd te worden en tot stilstand te komen tegen de hekken achter de bandenstapels. De rolbeugel van de C42 brak hierbij af, waardoor het hoofd van Guanyu alleen nog werd beschermd door de halo. Het incident liep gelukkig met een sisser af, maar het afbreken van de rolbeugel zorgde voor vraagtekens.

Daar is door de FIA dus op geanticipeerd, om een mogelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Het motorsportorgaan heeft besloten dat de top van de rolbeugel ronder gemaakt moet worden om de mogelijkheid te verkleinen dat de rolbeugel zich in de grond graaft bij een dergelijke crash. Daarnaast worden er aanpassingen gemaakt in het testen van de rolbeugel, zoals het horizontaal testen van de beugel. Dit moet ervoor zorgen dat het veiligheidsonderdeel in de toekomst niet meer af kan breken.

Meer sprintraces

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar in 2023 gaan we dan toch écht meer sprintraces rijden. Het duurde even, want eigenlijk wilde men in 2022 al meer sprintraces gaan rijden dan de gebruikelijke drie. De teams werden het echter niet eens over de voorgestelde veranderingen. Zo zou men onder meer wijzen op het feit dat meer sprintraces ook meer kosten met zich meebrengen. Met het oog op de budgetcap is dat voor de meeste teams niet zo'n aantrekkelijke gedachte.

Uiteindelijk is men toch tot een akkoord gekomen en dus gaan we in 2023 zes keer volgens het sprintraceformat rijden tijdens een weekend. Het motorsportorgaan heeft ook al bekendgemaakt wanneer we gaan sprinten. De eerste vindt plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe, waarna we nog in Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten en Brazilië gaan racen volgens het sprintraceformat.

Verlaging van temperatuur bandenwarmers

Dan misschien wel één van de meest controversiële regelwijzigingen die ons te wachten staat. De FIA is van plan om de elektrische bandenwarmers in 2024 af te schaffen. In het kader daarvan wordt in 2023 met de nieuwe Pirelli-banden te temperatuur die de bandenwarmers mogen hebben al verlaagd naar vijftig graden Celsius. Dit is in navolging van de verlaging die tijdens dit seizoen al was gedaan naar zeventig graden Celsius. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kon men voor de eerste keer aan de slag met deze omstandigheden.

Al snel bleek dat niet iedereen fan was van de nieuwe temperaturen. Max Verstappen sprak zich voornamelijk hardop uit. "Het was totaal niet fijn. Ik reed met vijftig graden naar buiten en ik spinde al bijna in de pitlane. Natuurlijk had ik wel de hardste compound." De Nederlander waarschuwde vervolgens nog richting de FIA over de mogelijke gevaren van de temperatuurverlaging. "Ik denk dat we hierdoor een hoop crashes gaan zien."

Bandenkeuze tijdens de kwalificatie

Ten slotte nog een verandering rondom de banden voor volgend jaar. De FIA heeft namelijk besloten dat coureurs een specifieke band moeten gebruiken tijdens de kwalificatie. Tijdens Q1 zal dit de harde band zijn, in Q2 switchen we naar de medium, terwijl men in Q3 verplicht de softs moeten gebruiken. De verandering betekent dat we in 2023 van dertien setjes banden per weekend gaan naar elf setjes banden per weekend. De softs worden gereduceerd van acht naar vier setjes, terwijl de mediums en hard gaan van drie naar vier.

