Brian Van Hinthum

Dinsdag 17 januari 2023 11:14

De virtuele 24 uur van Le Mans heeft zichzelf afgelopen weekend geen goede dienst bewezen. Het online race-evenement, waar ook Max Verstappen actief was, grossierde in de incidenten en verbroken verbindingen en dat resulteerde uiteindelijk in een foeterende Verstappen. Atze Kerkhof, directeur bij Team Redline, denkt dat er 'donkere wolken' boven het evenement hangen.

Daar waar Verstappen ontzettend veel zin leek te hebben in de virtuele 24 uur van Le Mans, werd het weekend een deceptie voor de regerend wereldkampioen Formule 1. Hij begon nog met een vliegende start, waarbij hij vanaf P4 meteen richting P1 ging. Vanaf daar ging het echter bergafwaarts met hem en Team Redline, al had dat niet met de eigen prestaties te maken. Meerdere keren werd de race geneutraliseerd door disconnections en gedoe met het spel. Uiteindelijk viel Verstappen door het gedoe zelfs zo ver terug, dat men besloot om de auto terug te trekken uit de race.

Zes maanden werk door het putje

Ook voor teamdirecteur Kerkhof was het weekend, dat eigenlijk een feestje zou moeten zijn, allesbehalve een pretje. "Het is de grootste competitie van het jaar. We zijn heel trots op het feit dat het simracen zover is dat je zo’n groot evenement kan organiseren en dat we eraan mee kunnen doen. Maar dat er vervolgens zo mee wordt omgegaan… Er is gewoon zes maanden werk door het putje", foetert Kerkhof tegenover Motorsport.com. "Twee simracers zijn een half jaar lang keihard aan het werk geweest en we hebben een engineer die naast zijn werk elke avond tot twaalf uur ’s nachts bezig is geweest. Die jongen zit er volledig doorheen. Al dat werk is teniet gedaan. En dan hebben we het nog niet eens over het prijzengeld dat de rijders mislopen. Daar zijn onze simracers wel deels van afhankelijk. Ze hebben er ook ongelofelijk hard voor gewerkt, maar het is ze op een heel onterechte manier door de neus geboord."

Volgend jaar zonder Max

De Nederlander vervolgt zijn tirade: "Dat er voor het vierde achtereenvolgende jaar zoveel problemen zijn met de software, is onacceptabel. Ik hoop dat Max de boel wakker heeft geschud. Want dit moet gewoon veranderen. Het is zoals Max zei: ‘Je kunt nog beter naar het casino in Las Vegas gaan, daar maak je nog meer kans om te winnen.’ En dat is ook gewoon zo, als je lukraak uit de server kan worden geknald en je daarna niet je rondjes terugkrijgt", meent Kerkhof. Hij hoopt op verbetering, al heeft hij het vermoeden dat Verstappen daar weinig van mee gaat krijgen. "We gaan ervan uit dat ze voor volgend jaar een oplossing hebben gevonden en we als Team Redline gewoon weer meedoen. Maar dan dus zonder Max, helaas", besluit hij teleurgesteld.

