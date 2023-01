Williams stelt met Vowles teambaas aan die op strategisch gebied ijzersterk is

Lars Leeftink

Williams kondigde vorige week James Vowles aan als nieuwe teambaas voor het seizoen 2023. Daarmee volgt hij Jost Capito op, de man die de afgelopen tijd Williams eerder achteruit dan vooruit zag gaan. Vowles staat dan ook aan het begin van een pittige klus.

Dat Williams behoort tot de elite van de Formule 1 is zeker. Het team staat niet voor niets in de top vijf qua overwinningen in de Formule 1. Na Ferrari (16 kampioenschappen) heeft Williams er het meest. Negen titels won Williams, allemaal tussen 1980 en 1997. Daarna werd het steeds minder en minder. Veelzeggend is de laatste zege van het team in de Formule 1: 2012. Deze staat op naam van Pastor Maldonado (GP Spanje). Vowles zal als doel hebben hier snel iets aan te veranderen, maar kan dat?

Overname

De afbouw van een team dat al jaren niet meer goed presteerde begon in 2020, toen titelsponsor ROKiT het contract verbrak. Een jaar later, augustus 2021, besloot de familie Williams het F1-team te verkopen aan het Amerikaanse bedrijf Dorilton Capital. Het moest het begin van de opmars van Williams zijn, dat echt zowel sportief gezien als financieel gezien op de bodem terecht was gekomen. Jost Capito werd aangesteld om deze heropleving in goede banen te leiden, maar al snel bleek dat dit niet ging lukken.

2022

Mede door de verkoop en de nieuwe financiële hulp was de hoop groot. Hier kwam nog eens bij dat Williams in 2022 te maken kreeg met nieuwe reglementen en auto's. Een nieuwe tijdperk in F1. Het bleek echter niet de kant op te vallen van Williams, dat in 2021 nog met 23 punten achtste was geworden bij de constructeurs. Het team had met afstand de minst snelle auto van 2022 en eindigde met acht punten op de tiende plek bij de constructeurs. Het gevolg was dat Capito en technisch directeur François-Xavier Demaison moesten vertrekken. Williams heeft nu haar nieuwe teambaas gevonden: Vowles.

Vowles

Vowles heeft zowel als engineer als hoofdstrateeg succes geboekt in de Formule 1. Zo won Vowles onder meer met Brawn GP het kampioenschap in 2009. Toch is hij vooral bekend om zijn aandeel in de dominante jaren van Mercedes. Vowles hielp Lewis Hamilton met zijn strategie richting zes van zijn zeven wereldtitels en maakte naam. Vowles had daarvoor op school gezeten in Geneve, waar hij zich ontwikkelde tot de persoon die hij nu is. Vanaf 20 februari gaat hij dus aan de slag bij Williams, waar hij veel werk te verrichten heeft.

2023

Het gaat ver om in 2023 al wonderen te verwachten, maar de kans is vrij groot dat het vanaf komend seizoen met de strategie van Williams wel goed gaat zitten. Met Alexander Albon als kopman en Logan Sargeant als rookie gaat het team met de meest testtijd van alle teams aan de slag met de auto van 2023, die wegens nieuwe reglementen omtrent porpoising ook voor Williams mogelijkheden biedt. De vraag is vooral of het team effectief met deze tijd om kan gaan en tijdens het komende seizoen zowel Vowles zijn strategische kennis als de kwaliteiten van Albon en Sargeant in een positie kan brengen om stabiel punten te scoren.

