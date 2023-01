Jan Bolscher

Zondag 15 januari 2023 21:15

Lewis Hamilton heeft gereageerd op het vertrek van Mercedes-kopstuk James Vowles. De voormalig teameigenaar van de Zilverpijlen waagt een sprong in het diepe en gaat aan de slag als teambaas bij Williams.

Williams nam eind 2022 afscheid van Jost Capito nadat de Duitser twee jaar aan het roer had gestaan bij de Britse formatie. Men moest op zoek naar een opvolger, en die is inmiddels gevonden. Eerder deze week kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Vowles de overstap van Mercedes naar Williams heeft gemaakt, om daar de rol van Capito over te nemen. Vowles was bij Mercedes onder andere verantwoordelijk voor de strategische beslissingen en was daarmee een belangrijk onderdeel in de grootse successen van de Duitse grootmacht.

Geen grote sprong

"Gelukkig zie ik het niet als een grote sprong", vertelde Vowles tegenover onder andere GPFans. "Het is wel een sprong, maar ik denk niet dat het een enorme is, simpelweg omdat ik het geluk heb gehad om een aantal van de verantwoordelijkheden die ik zal hebben, bij Mercedes al heb ervaren. Het is hetzelfde als ik een van jullie [van de media] zou vragen om te veranderen wat je doet en naar een andere organisatie te gaan. Je moet dan ook je relaties opnieuw vormen, je moet het team dat je om je heen wilt en ook je sociale groepen die nu na twintig jaar verdwijnen, opnieuw vormen", klonk het onder andere.

Reactie Hamilton

Hamilton greep naar social media om te reageren op de aankondiging: "Samen hebben we meer dan 80 races en 15 kampioenschappen gewonnen", schreef de zevenvoudig wereldkampioen. "Dit is een fantastische zet en ik ben ontzettend blij voor hem. We hebben allemaal verandering nodig om te kunnen groeien en ik weet zeker dat hij Williams naar voren zal sturen en competitiever zal maken. Niemand verdient deze rol meer. Bedankt voor alles James. Ik wens je het beste."

