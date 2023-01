Voormalig teameigenaar John Wickham op 73-jarige leeftijd overleden

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 14 januari 2023 18:55

Voormalig teameigenaar John Wickham is na een lang ziekbed op 73-jarige leeftijd overleden, zo meldt Autosport. De Brit was in de jaren 80 mede-eigenaar van het Formule 1-team Spirit en was daarnaast betrokken bij de Le Mans-overwinning van Bentley in 2003.

In 2019 werd bij Wickham motor neuron disease vastgesteld. Dit is een zeldzame aandoening die de motorische zenuwcellen aantast. Volgens berichten uit 2021 was zijn gezondheid in een razend tempo aan het verslechteren, waardoor men al vreesde dat hij niet heel lang meer zou hebben. De Brit woonde de afgelopen jaren in een verzorgingstehuis en werd 73 jaar oud.

Spirit F1-team

Het team van Spirit werd in 1981 opgericht door Gordon Coppuck en John Wickham, met behulp van Bridgestone en Honda, die graag terug wilden keren in de Formule 1. Het team begon als Formule 2-team en debuteerde halverwege het Formule 1-seizoen van 1983 met Stefan Johansson achter het stuur. De renstal wist tijdens haar debuutseizoen echter geen enkel punt te verzamelen. Ook in 1984 en 1985 slaagde Spirit er niet in om punten binnen te harken, waarna men besloot om de stekker uit het project te trekken.

Andere successen

De succesvolle carrière van Wickham was hierna echter verre van voorbij. Zo was hij directeur van het team dat in 2003 de overwinning pakte tijdens de 24 uur van Le Mans, was hij de teambaas van March Engineering toen Marc Surer in 2019 het Europese Formule 2-kampioenschap won en werkte hij bij Audi Sport UK toen men in 1996 de overwinning pakte tijdens het Britse Touring Car-kampioenschap. Hij keerde in 2012 terug bij voormalig werkgever Bentley.

