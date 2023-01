Brian Van Hinthum

Zaterdag 14 januari 2023 17:02

Sergio Pérez is vastbesloten om in 2023 opnieuw Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. De Mexicaan liet eerder weten klaar te zijn voor de strijd, maar weet dat het een zware wordt. David Coulthard denkt daarnaast dat Pérez ook nog eens achterom moet kijken naar Daniel Ricciardo. Hij geeft advies.

Pérez heeft zijn meest succesvolle seizoen in de Formule 1 uiteindelijk afgesloten met een - toch enigszins teleurstellende - derde plek. Het zag er allemaal erg rooskleurig uit voor de Mexicaan aan het begin van 2022. De Red Bull-coureur deed goed mee en wist zelfs een aantal keer teamgenoot Verstappen in de luren te leggen, onder meer toen hij het koningsnummer in Monaco op zijn naam wist te schrijven. De Mexicaan sprak meermaals uit niet zomaar tweede viool te willen spelen en dat hij daadwerkelijk mee wilde doen in de strijd om de wereldtitel.

Ricciardo

Coulthard bevond zich tijdens zijn carrière meermaals in een zelfde soort positie als de Mexicaan en hij heeft dan ook advies voor de Red Bull-coureur: "Ik heb in eenzelfde situatie gezeten als Sergio, toen ik het op moest nemen tegen Mika [Hakkinen] en Kimi [Raikkonen. Je moet elke steen weten om te draaien. Fysieke training, mentale training. De enige manier waarop hij zijn kwalificatiesnelheid kan verbeteren, is in de simulator", vertelt hij aan Balls. "Checo zal ook over zijn schouder moeten kijken en zien dat er een échte reservecoureur is [Ricciardo]."

Niet ziek zijn

Volgens Coulthard moet Pérez dus op alle gebieden perfect zijn om bij te blijven. "Het betekent dat Checo goed op zijn gezondheid en fitness moet letten. Hij kan niet zomaar ziek zijn. Toen ik bij McLaren zat, negen jaar lang, deed ik elke test en miste ik nooit een race. Zelfs als voelde ik me ziek als ik de auto uitstapte. Ik wist dat ik op het moment dat ik de testcoureur de kans gaf in te stappen, hij de kans had om te laten zien hoe goed hij was. Je moet je territorium afbakenen.

