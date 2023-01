Brian Van Hinthum

James Vowles boekte samen met Lewis Hamilton bij Mercedes vele successen in de Formule 1. De strateeg heeft inmiddels zijn eigen kans gepakt en gaat aan de slag bij het team van Williams, waar hij de rol van teambaas gaat bekleden. Vowles onthult hoe het afscheid met Hamilton eraan toe ging.

Williams nam aan het eind van 2022 afscheid van Capito, nadat de Duitser twee jaar de leiding had over de Britse renstal. Men moest dus op zoek naar een opvolger en heeft daar even de tijd voor genomen. Nadat de nodige teambazen eind vorig seizoen van plekje wisselden, heeft het bij Williams even geduurd tot er een officiële vervanger aan de buitenwereld gepresenteerd werd. Dat moment is nu bereikt en men is uitgekomen bij Vowles, de man die lange tijd verantwoordelijk was voor de strategieën bij het team van Mercedes. Daar boekte hij grote successen met vele wereldtitels.

Grote successen

De Britse strateeg was lange tijd actief voor de Zilverpijlen, waar hij vanaf 2013 te maken kreeg met een zekere Hamilton. Het werd een samenwerking om van te dromen. Vanaf dat moment werden er acht wereldtitels bij de constructeurs behaald, plus maar liefst zes wereldkampioenschappen voor Hamilton zelf. De overige titels gingen naar Nico Rosberg en Max Verstappen. Na de succesvolle periode vindt Vowles het nu mooi geweest en trekt hij de deur achter zich dicht.

Gesprek met Hamilton

Vowles onthult nu tegenover Motorsport.com hoe het gesprek met Hamilton over het nieuws eraan toeging. "Ik heb Lewis donderdagavond gebeld. En de woorden [die Wolff noemt] was het eerste wat hij tegen me zei. Hij schold me niet uit en vertelde ook niet dat 'ie teleurgesteld was. Het was eigenlijk net andersom. Sterker nog: iedereen die ik spreek bij Mercedes is ontzettend blij voor me. Dit door de redenen die Toto noemde. Deze reis is lang geleden begonnen en dit is het einde. Ik sla echter de juiste weg in."

