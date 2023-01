Vincent Bruins

Zaterdag 14 januari 2023 07:16

Michael Andretti is nog altijd hard bezig zijn team op de grid van de Formule 1 te krijgen in de toekomst en het liefst al in 2025. Andretti wist in General Motors met Cadillac een van de grootste autofabrikanten te strikken. Hij vertelt dat het Amerikaanse merk meer betrokken zal zijn dan slechts de naam op de motor plakken.

Volgens Andrew Benson van de BBC nemen een aantal belangrijke figuren in de Formule 1 de samenwerking tussen Andretti en Cadillac niet serieus en ze denken dat Cadillac alleen maar haar naam op de power unit van Renault wil hebben om vervolgens verder niks bij te dragen. Andretti zegt dat dat echter niet waar is.

Artikel gaat verder onder video

Gerucht

"Het is een gerucht en het is niet waar," vertelde de IndyCar-kampioen van 1991 tegenover Forbes. "Cadillac zal heel nauw betrokken zijn in het ontwikkelen van de auto. Als het ons lukt om onze intrede te maken in 2025, dan zal er nog geen nieuwe motor zijn, dus moeten we gebruikmaken van iets wat al bestaat, maar in 2026 zijn er verscheidene dingen die we kunnen doen met een andere motorfabrikant. Het zal niet het geval zijn dat de motor alleen maar een andere naam heeft, omdat er door Cadillac-ontwikkelde onderdelen in de motor gebruikt zullen worden, dus het is geen badged motor."

OOK INTERESSANT: Vowles gaat gemotiveerd richting Williams en is niet bang voor de rol als teambaas

Domenicali

"Stefano [Domenicali] was ontzettend blij, toen we de naam Cadillac ter sprake brachten," ging de voormalig McLaren-coureur verder. "Het is ook enorm goed voor de Formule 1. F1 is sterk aan het groeien in de Verenigde Staten, dus voor alle betrokken partijen is het erg belangrijk om General Motors en Cadillac in de Formule 1 te brengen. Het is een krachtig iets om de Formule 1 naar de Verenigde Staten te brengen." Andretti zou het mooi vinden om zijn land te vertegenwoordigen in de koningsklasse nu F1 zo populair in Amerika wordt.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)