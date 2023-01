Brian Van Hinthum

De Formule 1 heeft door de jaren heen een hoop topcoureurs gezien die veelvuldig in de top tien zijn geëindigd, maar uiteindelijk hebben er maar tien heren het beste percentage van top tien-finishes op hun naam. Op die lijst zien we in ieder geval een vrij opvallende naam, die zelfs namen als Michael Schumacher en Sebastian Vettel verslaat.

We hebben door de jaren heen de nodige topcoureurs mogen aanschouwen in de Formule 1 en op allerlei vlakken worden er daarom statistieken bijgehouden om te checken wie in welk onderdeel de beste coureur is. Zo weten we natuurlijk dat Schumacher en Lewis Hamilton de meeste wereldkampioenschappen op hun naam hebben staan, terwijl laatstgenoemde coureur met zijn 103 overwinningen in de koningsklasse de meeste overwinningen op zijn naam heeft staan. Max Verstappen boekte dit seizoen met zijn 15 zeges de meeste overwinningen in één seizoen.

Meeste top tien noteringen in totale Grands Prix

Een opvallende statistiek over het percentage top tien noteringen per deelnames biedt ook een aantal interessante inzichten. @F1_Charts wist namelijk uit te zoeken dat Hamilton met 87.4 procent de meeste top tien noteringen in zijn totale Grand Prix-deelnames wist te noteren. Verstappen bezet met 77.9 procent de derde plek aller tijden, terwijl de meest opvallende naam net onder hem staat: Lando Norris. Hoewel de Britse coureur nog nooit een Grand Prix op zijn naam schreef, wist hij wél 74.4 procent van zijn races in de punten te finishen. Een uitstekend moyenne bij een subtop-team als McLaren. Hij staat daarmee hoger gerangschikt dan Schumacher, Vettel en Nico Rosberg.

