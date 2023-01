Dakar 2023: Nederlanders domineren bij trucks, spanning bij motoren

Lars Leeftink

Donderdag 12 januari 2023 09:41

De Dakar Rally 2023 is inmiddels tien etappes onderweg en twee van de vier grote klassementen lijken al wel beslist te zijn. Vooral bij de motoren en de trucks gaat het tijdens het slotweekend nog erg spannend worden. De stand van zaken met nog vier dagen te gaan.

Motor

De tiende etappe bij de motoren werd gewonnen door de Brit Ross Branch, die met 21 seconden verschil won voor Adrien van Beveren en Michael Docherty. In het algemeen klassement is het Kevin Benavides die met 1 minuut en 29 seconden voorsprong op Skyler Howes bovenaan staat, met Toby Price op P3 (2 minuten achterstand). De top zes staan binnen een kwartier van elkaar, waardoor er tijdens de laatste vier etappes nog van alles mogelijk is. Wesley Aaldering is op de 44ste plaats nog steeds de beste Nederlander, met 10 uur en 8 minuten achterstand.

OOK INTERESSANT: Ricciardo deelt advies aan landgenoot Piastri voor een 'vliegende start'

Quad

Bij de quads was het Marcelo Medeiros die met een minuut voorsprong de tiende etappe won, voor Manuel Andujar en Giovanni Enrico. In het algemeen klassement is het Alexandre Giroud die nog steeds dominant op P1 staat, ondanks dat hij de laatste paar etappes niet won. De Fransman heeft 1 uur en 17 minuten voorsprong op Francisco Moreno Flores en 1 uur en 38 minuten op Andujar. Het lijkt hier met vier etappes te gaan wel beslist, tenzij Giroud een enorme fout gaat maken tijdens het slotweekend.

Auto

Artikel gaat verder onder video

Bij de auto's wordt qua etappezeges momenteel gedomineerd door Sebastien Loeb. De Fransman won de tiende etappe voor Mattias Ekstrom en Lucas Moraes. Voor Nasser Al-Attiyah is er nog niet erg veel aan de hand. De Qatarees staat met een 1 uur en 21 minuten voorsprong op P1, met Moraes en Loeb op P2 en P3. Ook hier moet er bij Al-Attiyah iets bizars gaan gebeuren wil het klassement nog spannend gaan worden. De best geplaatste Nederlander staat op de 48ste plaats. Hans Weijs heeft 11 uur en 32 minuten achterstand op P1.

Trucks

Tot slot de trucks, waarbij het nieuws van de tiende etappe vooral was dat klassementsleider Ales Loprais uit de rally stapte na het dodelijke ongeval met een toeschouwer waar hij indirect bij betrokken was. Pascal de Baar won de tiende etappe, voor Mitchel van den Brink en Janus van Kasteren. De drie Nederlanders zaten op iets meer dan een minuut van elkaar. In het klassement zijn de verschillen iets groter. Van Kasteren gaat na 43 uur aan de leiding, met 22 minuten voorsprong op Van den Brik en 51 minuten voorsprong op Martin Macik. Het klassement is nog alles behalve beslist richting het slotweekend. Er staan verder ook Nederlanders op P4, P7 en P10, terwijl er Tsjechen op P5, P6 en P8 staan.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)