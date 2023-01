Brian Van Hinthum

Na een teleurstellend jaar bij McLaren heeft de leiding van de renstal genoeg gezien met Daniel Ricciardo en de Australiër heeft dan ook het veld moeten ruimen. De naar Red Bull vertrokken coureur wordt bij McLaren nota bene vervangen door een getalenteerde landgenoot: Oscar Piastri. Ricciardo geeft hem advies.

Het afscheid van Ricciardo van de Formule 1 wordt nog even uitgesteld. De goedlachse coureur moest na zijn noodgedwongen vertrek bij McLaren op zoek naar een nieuwe uitdaging, al had hij geen trek in een stoeltje bij één van de mindere teams op de grid. Zo had bijvoorbeeld Haas concrete interesse, maar Ricciardo zag af en bedankte. Uiteindelijk leek de weg naar de uitgang ingezet, maar het was uitgerekend oude liefde Red Bull die de verloren zoon weer binnenboord heeft gehaald.

Gewoon rijden

Bij McLaren wordt Ricciardo vervangen door Piastri en laatstgenoemde coureur zal ongetwijfeld hopen een betere tijd bij het team te hebben dan zijn oudere landgenoot. Bij Beyond The Grid krijgt de man uit Perth de vraag wat voor advies hij heeft aan het jonge talent. "Ik denk dat je gewoon ervoor moet gaan en moet rijden. Ik weet dat dat klinkt als een hele slappe reactie, maar het is gewoon naar buiten gaan en rijden", opent de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

Kennis dorgeven aan Piastri

Hij vervolgt zijn betoog: "Leer, wees een spons, maar rij. Leg de lat niet te hoog voor jezelf. Als het lukt om het beter te doen dan wat je gedacht had, geweldig. Maar bekijk het gewoon race na race. Zo lang als je aan het leren bent en het gevoel hebt dat je elke race verbetert, dan is dat alles wat je van jezelf kan vragen." Ricciardo denkt dat de leerweg die hij aflegde bij McLaren ook Piastri kan helpen. "Die kennis kan gedeeld worden met Oscar en ik denk dat ze dat doen. Vanuit dat oogpunt denk ik dat ze een soort van vliegende start kunnen maken."

