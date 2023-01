Brian Van Hinthum

Het is dit jaar al meermaals over het potentiële vuurwerk bij het nieuwe Alpine-koppel gegaan, waar Pierre Gasly en Esteban Ocon samen een roerig verleden hebben. Er is echter nog weinig gesproken over het nieuwe duo bij Haas, waar Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg in het verleden nota bene voor de camera toch ook hard tegen elkaar tekeer gingen. De Deen spreekt nu openlijk over hun relatie.

Na veel rumoer werd Mick Schumacher aan de kant geschoven door Guenther Steiner en Haas. Het betekent dat de Hülkenberg teamgenoten wordt met Magnussen. Die twee hebben echter een verleden, waarbij we teruggaan naar de Grand Prix van Hongarije in 2017. Het tweetal raakte elkaar op de baan, waarna Hülkenberg besloot om zijn collega na afloop op te zoeken om verhaal te halen De twee kregen het aan de stok tijdens de interviews in het vierkantje. De Duitse coureur stapte naar Magnussen toe en noemde hem onsportief, waarop de Deen zei: "Suck my balls!"

Nog ruzie?

Het moment is bij vele fans lang bijgebleven, maar hoe staan zij daar zelf anno 2023 in? Volgens Magnussen is de algemene tendens die heerst rondom de relatie tussen de teamgenoten helemaal verkeerd. “We zijn nooit close geweest in het verleden. In Bahrein kwamen we elkaar tegen op het vliegveld en praatten we wat bij. Veel mensen denken dat er nog steeds iets van ruzie gaande is, maar dat is niet zo", verzekert de Deense coureur tegenover Motorsport.com.

Band met Hülkenberg

Toch voelt Magnussen weinig voor het plichtmatig opbouwen van een goede relatie met zijn nieuwe teamgenoot. “Ik denk dat je geen beste vrienden hoeft te zijn. Misschien worden we beste vrienden, wie weet! Maar er is geen druk om iets op te bouwen weg van het circuit. Ik respecteer hem als coureur, en ik denk dat dit het enige is wat telt. Ik zal hem nu leren kennen als persoon. Ik ben nooit echt close met hem geweest en heb hem nooit leren kennen. Maar dat maakt niet echt uit. Ik weet zeker dat we als teamgenoten goed gaan samenwerken, op de baan en naast de baan.”

