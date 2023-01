Jan Bolscher

De Formule 1-auto van Max Verstappen waarmee hij in 2021 beslag legde op zijn eerste wereldkampioenschap is vanaf donderdag te bekijken tijdens een beurs voor klassieke raceauto's in Maastricht.

Verstappen kroonde zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen in de koningsklasse, nadat hij de spectaculaire rivaliteit met Lewis Hamilton in zijn voordeel besloot. De twee kemphanen legden elkaar week na week het vuur aan de schenen, waarbij de spanningen meer dan eens hoog opliepen. Uiteindelijk werd het seizoen pas tijdens de slotronde in Abu Dhabi beslist. Voormalig wedstrijdleider Michael Masi nam een reeks controversiële beslissingen tijdens een late safety car-periode, wat de Limburger in staat stelde in de allerlaatste ronde een succesvolle aanval op de zevenvoudig wereldkampioen in te zetten.

Verstappen X Hamilton

De 25-jarige coureur deed dit met de RB16; de eerste auto van Red Bull Racing sinds 2013 waarmee er gevochten kon worden om het wereldkampioenschap. Alhoewel Mercedes bij de constructeurs haar achtste titel op rij greep, eindigde Verstappen bij de coureurs bovenaan het klassement. Vanwege de felle strijd tussen Verstappen en Hamilton, maar ook tussen Red Bull Racing en Mercedes, ging het seizoen de boeken in als een van de meest spectaculaire uit de geschiedenis van de sport.

RB16

De RB16 heeft dan ook ongetwijfeld een bijzonder plekje gekregen op de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes, maar het wapenfeit is vanaf donderdag ook tijdelijk in Nederland te bewonderen. De auto wordt van 12 januari tot en met 15 januari tentoongesteld tijdens de Classis Car Show in MECC Maastricht. Naast de RB16 zijn er ook tal van andere historische Formule 1-wagens te bekijken.

