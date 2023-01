Ewan Gale & Brian van Hinthum

Vrijdag 6 januari 2023 19:39 - Laatste update: 19:40

Het teamorder-incident bij Red Bull Racing tijdens de Braziliaanse Grand Prix baarde veel opzien rondom de Oostenrijkse renstal. Max Verstappen weigerde om teamgenoot Sergio Pérez voor te laten en kreeg daardoor veel hoon over zich heen. Mark Webber denkt dat de Nederlander verrast werd door het verzoek van zijn team.

Verstappen kwam vroeg in de vermakelijke race op het Autodromo Jose Carlos Pace in contact met zijn eeuwige rivaal, Lewis Hamilton. Door de touché werd de wereldkampioen door de wedstrijdleiding getrakteerd op een vijf seconden straf. Uiteindelijk kwam hij aan de staart van teamgenoot Sergio Pérez terecht, de man die nog volop in de strijd is om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Omdat Verstappen duidelijk de betere snelheid van het tweetal had, werd Pérez gesommeerd aan de kant te gaan voor zijn teamgenoot, zodat de Nederlander nog kon proberen om in de slotfase punten af te snoepen van Pérez' concurrent, Charles Leclerc. Dit onder de voorwaarde dat Verstappen zijn teamgenoot terug voorbij zou laten gaan, mocht hij falen in zijn missie.

Geen gehoor

De Nederlander kon zijn jacht op Fernando Alonso op P5 en Leclerc dus op P4 inzetten, maar door het gebrek aan rondjes kwam hij tekort. Engineer Gianpiero Lambiase sommeerde Verstappen om de plek terug te geven, maar toen we het shot van start/finish zagen, was het opvallend genoeg Verstappen die als eerste over de finish kwam. Dat leverde de wereldkampioen na afloop bakken met kritiek op. Ook klonken er geluiden dat Verstappen vooraf al kenbaar gemaakt zou hebben dat hij Perez niet voor zou laten gaan.

Verrassing voor Verstappen

Webber denkt dat de vork anders in de steel zit. "Ze kunnen niet in het midden van de race op een pauzeknop drukken", vertelt hij aan Speedcafe. "De communicatie met Max in Brazilië leek hem een soort van te verrassen. Na de race werd het intern opgelost. Met de coureur met de helm op praten tijdens de laatste ronden van een race om een volledig beeld te krijgen is niet altijd even gemakkelijk", denkt Webber. Hij denkt dat het uiteindelijk allemaal netjes binnenskamers is gebleven. "De media hoeven niet altijd alles te weten. Sommige dingen moeten nu eenmaal privé blijven binnen de teams."

