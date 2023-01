Ian Parkes & Brian van Hinthum

Het team van Mercedes kende dit jaar vele lastige momenten nadat bleek dat de W13 allesbehalve competitief was om mee te doen om het kampioenschap. Toto Wolff geeft aan dat juist die moeilijke situatie ervoor zorgde dat men binnen het team een Lewis Hamilton kreeg te zien zoals men nog nooit had meegemaakt.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Hamilton op had gehoopt na zijn domper in Abu Dhabi in 2021. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Mercedes dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië, al trok Hamilton toen aan het kortste eind ten opzichte van George Russell.

Niveau gestegen

Uiteindelijk werd het dus het eerste seizoen uit de carrière van Hamilton waarin hij geen overwinning op zijn naam wist te schrijven. Waar vele mensen vanuit de buitenwacht het idee hadden dat het allemaal enorm aan Hamilton zou knagen, zijn de geluiden vanuit Mercedes en Hamilton zelf gedurende het seizoen vaak louter positief. Ook in een eindejaarsgesprek met GPFans laat Wolff nog maar eens weten hoe de vorm echt in de steel zou zitten. "Hij is naar een niveau gestegen dat veel verder gaat dan wat Lewis hiervoor was", zegt de Oostenrijker.

Opbeurende woorden

Hij legt uit wat hij daarmee allemaal bedoelt. "We hebben onze slechte momenten gekend. Wanneer iemand van ons dat had, was het Lewis die ons weer er bovenop hielp. Ik herinner mij debriefs waarbij hij na afloop zei: 'Gasten, laten we niet balen. We moeten onszelf oprapen. Er komt nog meer aan en er is nog meer om te winnen. Let's go!'. Andersom ging dat precies hetzelfde. We bleven hem supporten wanneer hij een lastige sessie of race had. Ik zou zeggen dat het een spektaculaire teamhouding is", besluit hij trots.

