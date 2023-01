Sainz senior ontsnapt aan straf in Dakar Rally na 'helpende hand' Sainz junior

Jan Bolscher

Vrijdag 6 januari 2023 11:27

Carlos Sainz senior is aan een straf van de wedstrijdleiding in de Dakar Rally ontsnapt nadat zoon Carlos Sainz junior een helpende hand bood tijdens reparatiewerkzaamheden. Dit is verboden volgens de reglementen.

Sainz senior is met drie eindoverwinningen een veteraan als het aankomt op de Dakar Rally, maar toch was de Spanjaard bijna de boot ingegaan. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe Sainz en zijn co-piloot op vrijdag in Saoedi-Arabië stil komen te staan om reparatiewerkzaamheden aan de linker achterrem uit te voeren. Zoon Carlos - zijn vader in een helikopter op de voet volgend - staat van een afstandje te kijken en besluit een helpende hand te bieden.

Artikel gaat verder onder video

Onderzoek wedstrijdleiding

Op de beelden is te zien hoe de Ferrari-coureur de deur van de Audi RS Q e-tron dicht doet, nadat het tweetal weer plaats heeft genomen achter het stuur. Dit is echter verboden volgens de reglementen, waarin staat dat inmenging van buitenaf niet is toegestaan. De stewards van de FIA lanceerden daarom een onderzoek naar het incident, maar besloten uiteindelijk geen straf uit te delen. Dit omdat de hulp van Sainz junior niet op initiatief van de coureurs was, en daarom kan het niet als een overtreding worden gezien.

Voorbeeldfunctie

Wel hebben de stewards benadrukt dat deze actie geen twijfels op mag roepen bij andere deelnemers. Volgens de wedstrijdleiders moeten "zeer bekende coureurs uit de autosport" een voorbeeld geven aan de rest van de deelnemers. "De Dakar Rally is onderdeel van de FIA-wereldkampioenschap en het is belangrijk dat de sportprincipes worden gevolgd. Het is daarnaast belangrijk om situaties die twijfels oproepen te voorkomen", zo is onder andere te lezen in het statement van de stewards.

Bekijk de video hieronder:

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)