De rol van teambaas bij Ferrari is wellicht wel één van de lastigste posities op de hele Formule 1-grid. De tifosi uit Italië eisen eigenlijk elk jaar niks minder dan het wereldkampioenschap, al is de titel sinds 2007 niet meer naar Maranello gekomen. Het kostte een hoop heren de kop bij de Italiaanse renstal. We zetten de voorgangers van Frederic Vasseur op een rijtje.

Het is geen gemakkelijke positie als je de voorman van Ferrari bent. De roemruchte Italiaanse renstal kende in de geschiedenis vele succesvolle gloriejaren, maar inmiddels dateert de laatste titel voor de rode bolides alweer uit 2007, toen Kimi Raikkonen glorie bracht voor de Maranello-formatie. Dat lijkt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. In de tussentijd hebben we dan ook de nodige teambazen de revue zien passeren bij Ferrari. Zonder succes, want de droogte in Italië neemt nu daadwerkelijk enorme vormen aan en de Ferrari-supporters snakken eindelijk weer naar succes. Gaat dat Vasseur lukken? Dat moet de tijd uitwijzen. We zetten zijn minder succesvolle voorgangers in ieder geval op een rijtje.

Stefano Domenicali [2008-2014]

Je moet het maar durven: het vullen van de lege schoenen die Jean Todt achterliet bij Ferrari na misschien wel één van de meest succesvolle periodes uit de roemruchte geschiedenis van de Scuderia. Stefano Domenicali besloot echter dat hij die zware taak wel aandurfde nét nadat de Italianen de wereldtitel binnengehaald hadden met Raikkonen. De start van Domenicali was in ieder geval veelbelovend. Met opnieuw Raikkonen in de gelederen, geflankeerd door Felipe Massa, ging men op jacht naar nieuwe glorie. Domenicali begon zijn periode met vier overwinningen in de eerste vijf races en de machine leek door te draaien.

Uiteindelijk leek het stuivertje wisselen te worden met McLaren en Lewis Hamilton, waarna men uiteindelijk in één van de meest bizarre ontknopingen ooit de titel in de laatste ronde op Interlagos moest laten aan de Britten: Massa kwam door het terugvallen van Timo Glock één puntje tekort. Het constructeurskampioenschap werd echter wél binnengehaald door Domenicali en zijn debuutjaar voor de Scuderia bleek een succes.

Vervolgens ging het echter niet meer beter dan in het debuutjaar van Domenicali. In 2009 won de Italiaanse renstal onder zijn hoede slechts één race, waarna Fernando Alonso binnengehaald werd om de Italianen uit het slop te trekken. De Spanjaard wist onder Domenicali zijn hoede meerdere succesvolle jaren te noteren in de rode bolide, maar ondanks verwoede pogingen kwam dat nimmer tot een kampioenschap. Men moest telkens hun meerdere erkennen in de ontembare rode stier van Sebastian Vettel. Uiteindelijk vond Domenicali het in 2014 welletjes geweest en vertrok hij. Tegenwoordig is hij de CEO van de Formula One Group.

Marco Mattiacci [2014]

Het was Marco Mattiaci die de rol van de vertrokken Domenicali in 2014 op zich nam. Een succes werd zijn kortstondige tijd in Maranello niet. Onder zijn leiding moest men lijdzaam toezien hoe het Mercedes was dat de macht in de koningsklasse naar zich toe wist te trekken. Hoewel men met Alonso en Raikkonen in de gelederen een prima line-up leek te hebben, kwam Ferrari in dat seizoen niet verder dan de vierde stek in het constructeurskampioenschap. Alonso noteerde met een tweede plek in Hongarije het beste resultaat onder Mattiaci.

Maurizio Arrivabene [2015 - 2018]

Arrivabene werd voor het begin van het 2015-seizoen aangesteld door nieuwbakken Ferrari-voorzitter Sergio Marchionne. Het was een lastige taak, zoals altijd eigenlijk wel geldt bij de Scuderia. Men hoopte onder Arrivabene het ontstane gat richting Mercedes te dichten, maar dat bleek al snel een lastige taak. In het eerste seizoen wist men met Vettel in de gelederen in ieder geval drie overwinningen te boeken, terwijl Raikkonen niet verder kwam dan een derde stek. Ferrari eindigde tweede in het constructeurskampioenschap, op grote afstand van Mercedes.

In 2016 ging het nog wat verder bergafwaarts en kwam men niet eens verder dan de derde stek in het algemeen en een derde plaats in het wereldkampioenschap. Arrivabene leek het volgende hoofd op het hakblok te worden, maar wist in 2017 toch het tij te keren met een winnende auto. Vettel schreef vijf races op zijn naam, al bleek dat alsnog te weinig om de Mercedes-machine de loef af te steken. In 2018 leek Vettel een serieuze gooi te kunnen gaan doen naar de eerste titel in tien jaar tijd. Toch ging het ondanks de winnende auto mis. Een combinatie van fouten door Vettel en geklungel aan de pitmuur zorgden ervoor dat het team tóch weer tekort kwam en Mercedes en Hamilton er met de prijzen vandoor zag gaan.

Mattia Binotto [2019 - 2022]

Het betekende dat de Ferrari-leiding genoeg had gezien en Arrivabene de laan uitstuurde, slechts twee maanden voor het nieuwe seizoen aanving. Men besloot om Binotto, die al sinds 1995 actief was in verschillende rollen bij Ferrari, naar voren te schuiven als de nieuwe teambaas. Onder zijn leiding kreeg de wereld te maken met het nieuwe Ferrari-talent, Charles Leclerc. Het was de Monegask die onder Binotto de eerste overwinning op Monza te pakken sinds 2010, dit tot grote vervoering onder de tifosi. Het team wist Red Bull te verslaan en tweede te worden in het constructeurskampioenschap, al moest men andermaal hun meerdere erkennen in de Zilverpijlen van Mercedes.

Het coronaseizoen van 2020 werd een absoluut dieptepunt voor de Scuderia. Het team uit Maranello beleefde één van de slechtste seizoenen in de recente historie en kwam niet verder dan één podium en de zesde (!) plek in het constructeurskampioenschap. Men wist in Maranello echter dat Ferrari bezig was met een plan om terug te keren aan de top en dus werd het vertrouwen in Binotto getoond. In 2021 waren er langzaam weer wat tekenen van leven te bespeuren: dit keer eindigde het team als derde in het wereldkampioenschap.

Men leek zich echter te focussen op het nieuwe Formule 1-tijdperk, met succes. De Italiaanse formatie schoot in 2022 uit de startblokken met twee overwinningen in de eerste drie races en in Italië werd er al hardop gedroomd over de eerste titel sinds 2008. In de eerste seizoenshelft leek het daar ook vaak op, want Ferrari had een machine gebouwd voor coureurs Leclerc en Carlos Sainz. Echter, hoe verder het seizoen vorderde en hoe hoger de druk werd, hoe groter en vaker de fouten. Ondanks de snelle auto greep men toch weer naast zilverwerk. Het ging Binotto niet in de koude kleren zitten. Hij besloot na het seizoen zijn biezen te pakken en wordt vanaf 2023 opgevolgd voor Vasseur.

