Brian Van Hinthum

Dinsdag 3 januari 2023 20:56

Het team van Red Bull Racing werd dit jaar hard aangepakt in de media én de paddock wegens het overschrijden van de budgetcap in 2021. Christian Horner is op zijn beurt weer erg verrast dat het team van Mercedes dit jaar onder het budgetplafond gebleven is, kijkende naar de manier waarop men upgrades heeft uitgevoerd.

Na de Grand Prix van Japan bleek dat Red Bull Racing inderdaad schuldig bevonden werd aan het overschrijden van het budgetplafond in 2021, al gaat het om relatief kleine bedragen van ruim minder dan vijf procent. Na het weekend in Japan is de FIA gaan onderzoeken wat voor straf passend zou zijn en inmiddels zou er bij Red Bull een voorstel voor een straf op de mat hebben gelegen. Daarmee is Red Bull op hun beurt in Mexico akkoord gegaan en de renstal krijgt naast een geldboete ook nog te maken met vermindering in de windtunnel. Daarmee is de kous voor dit hoofdstuk af.

Artikel gaat verder onder video

Ontwikkeling Mercedes

Natuurlijk speelt de budgetcap in 2022 ook opnieuw een rol en is het zelfs zo dat het plafond nog wat lager is dan in 2021. Het team van Mercedes was er in dit seizoen druk mee wat betreft de upgrades aan de W13. Op het begin van 2022 was de Duitse renstal met hun nieuwe bolide nergens aan de voorkant te bekennen en moest men veel tijd toegeven op Red Bull Racing en Ferrari. Aan het einde van het seizoen zaten de Zilverpijlen er echter weer kort op én wist men zelfs de voorlaatste Grand Prix van het jaar in Brazilië te winnen met een fraaie één-twee.

Vraagtekens

Horner lijkt zijn bedenkingen te hebben bij die stormachtige ontwikkelingen en hij geeft dan ook toe verrast te zijn met de verhouding tussen de budgetcap en de upgrades bij de concurrentie. "Onder het budgetplafond. Dat is verrassend met de hoeveelheden aan ontwikkeling. Wij hebben de minste crashes gehad en gematigd ontwikkeld. Het is dus zeker verrassend met de snelheid waarop zij hebben ontwikkeld, vooral in het tweede gedeelte van het jaar. Maar dat is F1. Wanneer je bedenkt waar zij zich in Bahrein bevonden ten opzichte van waar ze aan het einde van het jaar stonden, was dat een grote stap", zegt de Britse teambaas.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)