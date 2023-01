Ian Parkes & Brian van Hinthum

Fernando Alonso is met zijn 41 jaar op de teller de oudste coureur op de grid, maar lijkt voorlopig nog niet van ophouden te weten. De man uit Oviedo tekende afgelopen seizoen een meerjarige deal bij het team van Aston Martin, al onthult hij nu wel wanneer hij de helm aan de wilgen zou kunnen hangen.

Alonso leek zijn lange Formule 1-carrière lange tijd te gaan afsluiten bij het team van Alpine, de renstal die hem destijds als Renault de kans gaven om de Formule 1 binnen te komen. Het is echter anders gelopen en de Spaanse coureur gaat nog eens voor een nieuwe uitdaging. Vanaf volgend seizoen wordt hij teamgenoten met Lance Stroll en stapt hij dus in bij Aston Martin als vervanger van Sebastian Vettel. Het lijkt het laatste hoofdstuk te worden in de imposante carrière van de tweevoudig wereldkampioen.

Ijzersterk 2022

Hij ondertekende het nieuwe contract in het jaar dat hij eerder omschreef als één van de betere seizoenen uit zijn carrière qua niveau. "Dat denk ik wel. Vooral op de zondagen. De laatste paar races - zoals in Mexico, Austin en Brazilië - zat ik veel dichter bij mijn niveau uit 2012 en 2010. Een stuk dichter dan vorig jaar. Ik ben blij met het jaar, vooral als je kijkt naar hoe competitief we waren. Wat dat betreft denk ik dat we goed zaten", liet hij destijds onder meer weten. Dat zorgt er mede voor dat we ook in ieder geval volgend seizoen van de Spanjaard kunnen genieten.

Pensioen?

De Aston Martin-coureur onthult nu wel tegenover geselecteerde media, waaronder GPFans, wanneer hij wél zal stoppen. "Ik bekijk het per jaar. Zoals ik al eerder zei, was ik in 2021 misschien niet op honderd procent. Als ik een paar seizoenen zoals dat heb, wanneer ik niet blij ben met mijzelf, dan zou ik misschien stoppen. Ik voel me nu ontzettend trots [over afgelopen seizoen]. Ik zal doorgaan, want ik weet wat ik het team te bieden heb. In ieder geval zeker nog twee tot drie jaar", garandeert hij.

