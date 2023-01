Ian Parkes & Jan Bolscher

Christian Horner heeft zijn toewijding aan Red Bull Racing nog maar eens bevestigd. Volgens de teambaas ligt zijn hart bij het team en hij ziet een mooie volgende uitdaging in het eigen motorproject van de Formule 1-renstal.

Red Bull Racing greep afgelopen jaar voor het eerst sinds 2013 het constructeurskampioenschap door maar liefst 17 van de 22 races te winnen. Max Verstappen schreef 15 van die 17 overwinningen op zijn naam, waarmee hij het record voor meeste zeges ooit in één seizoen verbrak. De Nederlander werd dan ook op dominante wijze voor de tweede keer op rij wereldkampioen bij de coureurs, en zo kende het team uit Milton Keynes één van de meest succesvolle seizoenen uit haar geschiedenis.

Hongerig naar meer

Horner staat sinds Red Bull Racing in 2005 toetrad tot de Formule 1 aan het hoofd als teambaas, en in gesprek met GPFans tijdens een eindejaarsinterview geeft hij niet de indruk rustiger aan te willen gaan doen: "Mijn hart ligt hier, mijn toewijding ligt hier en de volgende uitdaging ligt bij de powertrainers", doelt hij op het Red Bull Powertrains-project. "We hebben een geheel nieuwe groep mensen samengebracht om het op te nemen tegen een aantal van de beste motorfabrikanten ter wereld als een dochteronderneming van een energiedrankbedrijf. Dat is gigantisch en dat is waarom ik vroeg naast mijn bed sta. Er is nog veel werk te doen, en ik ben nog steeds hongering om meer te bereiken."

Competitieve vuur

Toen Bernie Eccelestone nog aan het roer van de Formule 1 stond, waren er geruchten dat Horner hem eventueel op zou volgen in die positie, maar de Brit legt uit: "Dat competitieve vuur brandt nog steeds in mij. Op dit moment geniet ik nog steeds te veel van de competitie om dat los te laten en ik ben nog steeds de jongste CEO en teambaas in de sport, dus ik heb nog een aantal bruikbare jaren te gaan. Ik heb voorlopig nog geen plannen om mijn pasje op te hangen", besluit hij.

