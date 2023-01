Jeen Grievink

Maandag 2 januari 2023 17:37

Kelly Piquet heeft een boekje opengedaan over haar relatie met Max Verstappen. Met de Braziliaanse schone aan zijn zijde, groeide Verstappen uit tot tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1. Dit leverde hem in korte tijd enorm veel bekendheid en een goed gevulde bankrekening op. Echter, Piquet onthult dat Verstappen daar weinig om geeft.

Verstappen maakte in 2016 zijn debuut voor de hoofdmacht van Red Bull Racing en is sindsdien uitgegroeid tot één van de beste coureurs in de sport. De afgelopen twee seizoenen wist hij het kampioenschap te winnen en dit heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Verstappen heeft zichzelf inmiddels wereldwijd op de kaart gezet en zijn financiële toekomst is al lang en breed veiliggesteld. Toch heeft dit hem niet veranderd, zo zegt Piquet, die sinds 2020 samen is met Verstappen.

Verstappen streek in 2022 zo'n 60 miljoen dollar op

De 25-jarige Limburger is de best betaalde coureur van het veld. Afgelopen jaar zag hij - volgens de berekeningen van zakenblad Forbes - 60 miljoen dollar op zijn rekening bijgestort worden. Ongeveer een derde hiervan verdiende hij via bonussen. Met zijn goed gevulde bankrekening en zijn status als wereldster, zou hij een exorbitant leven kunnen leiden, maar dat doet hij niet. Zijn successen stijgen hem niet naar zijn hoofd, zo zegt Piquet.

Roem en geld niet interessant voor Verstappen

"Hij blijft zo bescheiden, hij staat stevig met beide benen op de grond", aldus de brunette in gesprek met tijdschrift Vogue Nederland. "Hij heeft iedereen laten zien dat hij het echt verdient: hij is de coureur die op dit moment de minste fouten maakt op de racebaan, hij is erg consistent." Maar Verstappen geeft zijn geld niet onnodig uit aan luxe spullen en houdt er ook niet van te pronken met zijn status als superster. "Hij is zelfverzekerd en niet geïnteresseerd in roem of materiële zaken", zo bevestigt Piquet.

