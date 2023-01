Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft er in 2022 een indrukwekkend jaar in de Formule 1 opzitten en dat kan zowel in Nederland als in het buitenland op grote bewondering rekenen. Nico Rosberg vindt de Limburger zonder enige twijfel de beste coureur van dit moment en denkt dat hij binnen nu en de kortste keren in één adem genoemd kan worden met de groten der aarde.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

Geen crashes

Het kwam de Nederlander al op meerdere uitverkiezing en awards te staan en ook voor Rosberg is het duidelijk: Verstappen is de man. "Dan kies ik zeker voor Max Verstappen. Het is bizar welk niveau hij momenteel aantikt. Hij is zo snel en consistent en maakt amper fouten. Daarnaast heeft hij ook een hoop zelfvertrouwen", citeert Motorsport.com de wereldkampioen van 2016. "Hoewel hij in de kwalificatie niet over de snelste auto beschikte, stond hij er altijd wel weer. Hij crashte nooit en won 15 van de 22 races. Dat is echt bizar. Hij reed fantastisch."

Top vijf aller tijden

Het duurt volgens de oud-coureur van Mercedes dan ook niet al te lang tot we Verstappen in het rijtje mogen gaan scharen met de grotere coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. "Voor mij staat haast wel vast dat hij zich in de top vijf van beste F1-coureurs gaat nestelen. Samen met Senna, Schumacher, Hamilton en Fangio. Binnenkort mogen we dus Verstappen aan dat rijtje toevoegen. Het is nu nog wat te vroeg, maar zeer snel staat hij daar ook tussen", voorspelt de Duitse analist.

