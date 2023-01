Brian Van Hinthum

Maandag 2 januari 2023 10:47

Lewis Hamilton gaat naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe verbintenis ondertekenen bij het team van Mercedes, al is het voorlopig nog even wachten tot we daar nieuws over horen. De zevenvoudig wereldkampioen kan volgens Ralf Schumacher helemaal zelf bepalen waar, wanneer en hoe de onderhandelingen verlopen.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Hamilton op had gehoopt na zijn domper in Abu Dhabi in 2021. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Mercedes dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië, al trok Hamilton toen aan het kortste eind ten opzichte van George Russell.

Niet meer de jongste

Ondanks het lastige seizoen laat Hamilton zich niet uit het veld slaan en is hij vastberaden om op een dag de achtste wereldtitel aan zijn conto toe te voegen, ook al is dat op latere leeftijd. In het kader daarvan gaat de Mercedes-coureur na alle waarschijnlijkheid zijn contract dat na 2023 afloopt deze winter verlengen. Schumacher vraagt zich af of de Britse coureur de komende jaren nog wel mee kan komen met Max Verstappen. "Hoewel Lewis Hamilton nog altijd een absolute topcoureur is, is hij niet meer de jongste op de grid. De tijd haalt hem in", vertelt de Duitser.

Gesprekken met Wolff

De oud-coureur denkt in ieder geval zeker te weten dat Toto Wolff weinig te zeggen heeft tijdens de aanstaande onderhandelingen. "Lewis heeft zoveel krediet opgebouwd bij Mercedes dat hij het voor zichzelf beslist. In welk geval dat ook zal het geld geen belangrijke rol voor hem spelen, daar heeft hij genoeg van. De beslissende factor zal uiteindelijk zijn wie de nieuwe auto het beste past", besluit de broer van Michael Schumacher, de man die het record van de meeste kampioenschappen in de Formule 1 met Hamilton deelt.

