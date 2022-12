Brian Van Hinthum

Donderdag 29 december 2022 18:53

Lewis Hamilton gaat deze winter naar alle waarschijnlijkheid zijn aflopende contract bij het team van Mercedes verlengen en hij zou het liefst uiteindelijk als een achtvoudig wereldkampioen zijn helm aan wilgen hangen wat betreft de Formule 1. De Brit heeft in ieder geval een waarschuwing aan Max Verstappen voor het nieuwe seizoen.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Hamilton op had gehoopt na zijn domper in Abu Dhabi in 2021. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Mercedes dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië, al trok Hamilton toen aan het kortste eind ten opzichte van George Russell.

Wereldtitel nummer acht

Ondanks het lastige seizoen laat Hamilton zich niet uit het veld slaan en is hij vastberaden om op een dag de achtste wereldtitel aan zijn conto toe te voegen, ook al is dat op latere leeftijd. "Ik denk dat met pensioen gaan als wereldkampioen een droom is voor elke atleet, zo ook voor mij", vertelt Hamilton tegenover BILD. Daarvoor lijkt de zevenvoudig wereldkampioen zich in ieder geval nog even de tijd willen te verschaffen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat hij zijn na 2023 aflopende contract verlengen.

Waarschuwing aan Verstappen

Mocht hij die titel volgend jaar al willen pakken, lijkt Hamilton af te moeten rekenen met Verstappen en Red Bull Racing. De Britse coureur is in ieder geval vol vertrouwen dat hem dat kan lukken. "Ik weet hoe lastig het is om aan de top te staan en daar te blijven. Wij willen terugkeren naar de top! Het einde van het seizoen gaf ons grote hoop. De laatste paar races boden een positieve trend en dat bewezen dat we met doorzettingsvermogen overal kunnen komen", besluit hij.

