Lars Leeftink

Woensdag 28 december 2022 17:17 - Laatste update: 17:18

De RB18 van Max Verstappen, Sergio Perez en Red Bull Racing is in 2022 een succesvolle auto gebleken. Genoeg reden voor het team om op een speciale manier afscheid te nemen van de auto waar Verstappen tweevoudig wereldkampioen in werd.

Het seizoen met de RB18 begon niet al te best, want Verstappen viel tijdens de eerste drie races twee keer uit. Met een achterstand van 46 punten op Charles Leclerc na de Grand Prix van Australië was zelfs het vertrouwen van Verstappen aangetast. Daarna ging alles echter soepel. Verstappen won uiteindelijk 15 races (een record) en scoorde een recordaantal punten op weg naar zijn tweede titel. In Japan was het al raak voor de Nederlander, terwijl het raceweekend daarna Red Bull kampioen werd bij de constructeurs. Perez werd achter Leclerc derde bij de coureurs.

RB18

In 2023 gaat het team werken met de RB19, een auto die hopelijk voor Verstappen en Red Bull de verbeterde versie van de RB18 gaat zijn. Als dat het geval is, dan gaat het team ook in 2023 weer een prima seizoen kennen. Voor nu is het afwachten wanneer de auto voor het eerst uit de doeken gedaan wordt en worden we door Red Bull getrakteerd op een afscheidsvideo voor de RB18.

