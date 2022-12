Remy Ramjiawan

Dinsdag 27 december 2022 19:52

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de relatie tussen Sergio Pérez en Max Verstappen. De twee coureurs kwam in opspraak tijdens de Grand Prix van Sao Paulo, toen Verstappen de teamorder niet wilde inwilligen. De twee moeten nog minimaal twee jaar met elkaar door en de teambaas verzekert de buitenwereld dat de plooien inmiddels zijn gladgestreken.

De spanning tussen de rijders van het Oostenrijkse team liep op, toen Verstappen tijdens de race in Brazilië weigerde Checo te helpen in zijn strijd om plek twee. Zowel in de sprintrace als in de hoofdrace kreeg de Limburger de kans om zijn plaats af te staan aan zijn teamgenoot, maar hij weigerde dit beide keren. Het kon rekenen op de irritatie van Pérez, die na de race niet inhield en na de race aangaf dat de twee wereldtitels van Verstappen aan de Mexicaan te danken zijn.

Kou uit de lucht

De Nederlander zei dat hij zijn redenen had om de steun te weigeren. De Mexicaan crashte naar verluidt expres in de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco om te voorkomen dat Verstappen de pole zou pakken. De situatie bij Red Bull was erg gespannen voor de laatste race in Abu Dhabi, hoewel alle hoge Red Bull-figuren verzekerden dat er geen problemen meer zouden zijn.

Max Verstappen & Sergio Pérez

Geen angst

Horner sprak erover met Speedcafe en wijst naar zijn verwachtingen voor 2023: "Het zijn allebei vrij volwassen mensen en ze hebben een open relatie met elkaar. Als er een probleem is, wordt het altijd besproken en op tafel gelegd. Ik denk dat communicatie altijd de beste manier is om een probleem aan te pakken. En Sergio is een ervaren kerel, hij loopt al lang mee. Hij is een zeer veelzijdige man. Max is ook erg direct. Die twee hebben altijd een fatsoenlijke relatie gehad, en ik zie dat zo blijven", concludeerde hij.