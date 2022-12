Remy Ramjiawan

Zondag 25 december 2022 17:46

Vertrekkend Ferrari-teambaas Mattia Binotto wijst het moment dat hij aan Sebastian Vettel moest vertellen dat zijn periode er bij de Scuderia opzat aan, als moeilijkste taak uit zijn carrière.

Vettel sloeg in 2015 de handen ineen met Ferrari en in 2017 en 2018 was er even sprake van een echt titelgevecht met Lewis Hamilton. Toch kreeg Seb niet hetgeen voor elkaar, wat idool Michael Schumacher wel was gelukt, wereldkampioen met Ferrari worden. Aan de vooravond van een moeilijk seizoen in 2020, dat uiteindelijk het slechtste van de Scuderia in 40 jaar zou blijken te zijn, kreeg Vettel te horen dat zijn contract met het team niet zou worden verlengd. De viervoudig Formule 1-kampioen ging naar Aston Martin en bracht twee seizoenen door bij het in Silverstone gevestigde merk. In augustus van 2022 liet de Duitser echter weten dat hij er na dit jaar een punt achter zou zetten, wat betreft zijn Formule 1-carrière.

'Elke Ferrari-fan houdt nog steeds van Sebastian'

Over het vertrek van Vettel zei Binotto, dat de discussie met de Duitser om zijn vertrek aan te kondigen, de grootste uitdaging was van zijn ambtstermijn. "Sebastian is een geweldige, geweldige coureur. Het gaat er niet eens om wat ik erover zeg, maar wat hij heeft bereikt is echt fantastisch, uitstekend en zelfs verbazingwekkend. Als Ferrari hadden we het geluk om hem zes belangrijke jaren bij het team te hebben. Hij heeft veel gebracht als coureur, maar meer dan dat, hij heeft veel gebracht als persoon en elke Ferrari-fan houdt nog steeds van Sebastian", legt hij uit.

Moeilijke keuze

Uiteindelijk moesten de wegen scheiden en Binotto moest het gesprek met de Duitser aangaan. "Het waren ongelooflijke jaren. Moeilijk voor mezelf, om aan het einde van het jaar aan te kondigen, dat we zijn contract niet zouden verlengen. Dat was misschien wel de moeilijkste taak die ik in mijn carrière heb moeten uitvoeren. Als je van zo'n persoon houdt en echt graag met hem werkt, is het altijd moeilijk om het te beëindigen en een beslissing te nemen om dat aan te kondigen", aldus Binotto, die zelf over een paar dagen ook het Italiaanse team moet gaan verlaten. Frédéric Vasseur zal vanaf 9 januari als nieuwe teambaas aan de slag gaan.