Ian Parkes & Brian van Hinthum

Zaterdag 24 december 2022 14:44 - Laatste update: 14:49

Daar waar Formule 1-legendes vroeger juist bekendstonden om hun iconische helmdesigns, is het anno 2022 volledig normaal om regelmatig van helm te wisselen in de Formule 1. Ook dit seizoen zagen we weer de nodige ontwerpen langskomen en ze zijn allemaal op een rijtje gezet. Maar wie wisselde nu eigenlijk het vaakst?

In de ruime geschiedenis van de koningsklasse hebben we door de jaren heen een hoop iconische en legendarische designs de revue zien passeren. Mannen als Ayrton Senna, Damon Hill en Nigel Mansel worden nog altijd herinnerd door hun herkenbare hoofdbescherming die ze jarenlang droegen op het hoogste autosportniveau. In 2022 is het echter voortaan helemaal anders, want sommige coureurs jagen er de nodige helmdesigns doorheen in één seizoen.

Vettel's 2022 helmets

Wie staat er bovenaan?

F1 Helmets

De verschillende designs van 2022 zijn keurig op een rijtje gezet door. Het is - misschien niet geheel verrassend - Sebastian Vettel die het vaakst van design heeft gewisseld. De viervoudig wereldkampioen heeft dit seizoen maar liefst achttien verschillende helmen gedragen, waarmee hij een aanzienlijke voorsprong heeft op de nummers twee, die slechts negen keer wisselden. Dat zijn Valtteri Bottas Charles Leclerc en Alex Albon. Max Verstappen heeft dit seizoen zeven keer van helm gewisseld. Met name zijn gouden helm waar hij het laatste gedeelte van het seizoen mee reed zal lang bijblijven.