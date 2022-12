Remy Ramjiawan

Voor de uit de Formule 1 verbannen Michael Masi zit er mogelijk toch een terugkeer naar de koningsklasse in. De Australiër was na de titelontknoping in 2021 de kop van Jut en moest plaatsmaken voor Eduardo Freitas en Niels Wittich.

Masi werd halsoverkop aan het begin van 2019 naar voren geschoven als de nieuwe wedstrijdleider in de Formule 1, nadat Charlie Whiting aan de vooravond van het seizoen plotseling het leven liet. In de drie jaar dat de Australiër verantwoordelijk was als racedirecteur voerde hij een aantal wijzigingen door. Zo kwam bijvoorbeeld, de staande start terug na een rode vlag-situatie en de Australiër was vaak bij de media terug te vinden om tekst en uitleg te geven over gemaakte keuzes. Ondanks het werk achter de schermen, zal Masi vooral worden onthouden door hetgeen wat zich in Abu Dhabi heeft afgespeeld.

Mogelijke terugkeer naar Formule 1

De FIA heeft in 2022 afscheid genomen van Masi en de Australiër is momenteel lid van het V8 Supercars comité, maar ook lid van de Zuid-Australische federatie. Toch kan Masi weer een rol gaan spelen in de koningsklasse. Zo wordt de naam van de voormalig wedstrijdleider genoemd als opvolger van Andrew Westacott, die op dit moment de CEO van de Australian Grand Prix Corporation is, de organisatie achter de Formule 1 Grand Prix van Australië. Westacott treedt af na de editie van de race in 2023 en verschillende bronnen melden dat Masi de favoriet is voor de baan. Masi heeft tot nu toe geweigerd commentaar te geven op de zaak.

Concurrentie

De Australian Grand Prix Corporation organiseert niet alleen de Australische ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 in Melbourne, maar ook de MotoGP Grand Prix op Philip Island. De naam van Eric Boullier, directeur van de Franse Formule 1 Grand Prix tussen 2018 en 2022, is ook gevallen, hoewel het minder waarschijnlijk is dat hij fulltime aan de andere kant van de wereld gaat werken. Masi daarentegen, heeft concurrentie van Glenn Matthews, CEO van de Australian Racing Drivers Club, en Amy Hill, voormalig operationeel directeur van de Australian Grand Prix Corporation.