Brian Van Hinthum

Donderdag 22 december 2022 15:02 - Laatste update: 15:02

Lewis Hamilton heeft het op social media opgenomen voor een aantal Franse voetballers. Het Franse voetbalelftal verloor afgelopen zondag de finale van het wereldkampioenschap voetbal na een zinderende ontknoping tegen Argentinië [3-3, 4-3 na strafschoppen] en dat kostte een aantal spelers een hoop commentaar.

Scheldpartijen, discriminatie, racisme en bedreigingen. Door de gegroeide rol van social media over de afgelopen jaren is het de normaalste zaak van de wereld geworden. Zogenoemde toetsenbordhelden kunnen veilig thuis vanaf hun computer of telefoon berichten sturen naar sporters die hen niet aanstaan, waarbij veel van dat soort figuren ook vaak met een anoniem account opereren. Inmiddels zijn er talloze verhalen over voetballers, tennissers en ook coureurs die verbaal aangevallen worden op de socials.

Zenuwslopende finale

Hetzelfde lot hebben ditmaal Aurélien Tchouaméni en Randal Kolo Muani ondervonden na de verloren finale van Frankrijk op het wereldkampioenschap voetbal. Les Bleus trokken na een zenuwslopende en meeslepende finale aan het kortste eind na strafschoppen. Het was Kolo Muani die in de allerlaatste minuut van de verlenging nog een dot van een kans gestopt zag worden door Argentinië-goalie Emiliano Martinez, waardoor de strijd om de wereldbeker bepaald moest worden vanaf de stip.

Hamilton in de bres

Het zorgde na afloop van de historische finale voor een stortvloed aan [racistische] comments op de socials van Tchouaméni en Kolo Muani, die besloten dat het genoeg geweest was en de mogelijkheid tot reageren hebben uitgezet. Het zorgt voor bijval van Hamilton, die zijn medeleven voor het tweetal uitspreekt op Instagram. "Ik walg ervan, maar ik ben niet verrast. Tchouaméni en Kolo Muani hebben alles gegeven. Ze zijn helden voor velen en verdienen niets anders dan respect."