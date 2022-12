Aston Martin gaat volgend jaar 'zeer agressief' doorontwikkelen

Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Technisch directeur van Aston Martin, Dan Fallows, heeft een 'zeer agressieve' aanpak voor het komende jaar in petto. Het team uit Silverstone kwam dramatisch uit de startblokken in 2022, maar wist naarmate het seizoen vorderde fikse stappen te zetten. Daar wil het team volgend jaar op voortborduren.

Aston Martin toonde tijdens de testdagen de eerste versie van de AMR22. Een flinke update werd aangekondigd voor de Grand Prix van Spanje. Het team onthulde een bolide die sterk leek op de RB18 van Red Bull, toch hield het team vol dat het concept zelf was verzonnen. Uiteindelijk heeft de nieuwe versie van de wagen het team geen windeieren gelegd. Zo wist de formatie in de tweede helft van het jaar behoorlijk wat punten te verzamelen.

Update

Op de vraag of dit het team wat vertrouwen voor volgend jaar geeft, reageert Fallows: "Het is een grote factor geweest in het opbouwen van ons vertrouwen voor volgend jaar. We begonnen het jaar duidelijk met een auto die niet was waar we wilden zijn, en we hebben die ontwikkeling laten zien." Uiteindelijk kwam de update in Barcelona en daarmee ook de broodnodige punten. "Ik denk dat we vooral in de tweede helft van het seizoen echt hebben laten zien dat de ontwerpprincipes die we hebben ingevoerd en een aantal van de filosofieën die we hanteren, hun vruchten afwerpen. En daar zullen we in de toekomst ook van profiteren", legt de voormalig Red Bull-technicus uit.

Ontwikkelingsstrategie

Het team koos met de vernieuwde AMR22 voor een geheel nieuw concept, iets wat tijdens een seizoen best wel gewaagd is. Uiteindelijk kan de renstal zichzelf op de borst kloppen, want het heeft goed uitgepakt. Na het succes van het afgelopen jaar met de gedurfde ontwikkelingsstrategie, bevestigt Fallows dat het team op deze voet door zal gaan. "Wat we volgend jaar proberen te doen, is een zeer agressieve ontwikkelingsstrategie volgen, maar voortbouwen op de lessen die we dit jaar hebben geleerd", sluit hij af.