Alonso verklaart achterstand van Alpine op Red Bull

Remy Ramjiawan

Maandag 19 december 2022 20:04

De vertrokken Alpine-coureur Fernando Alonso verklaart dat de A522 'overal een beetje' tekortschiet, in vergelijking met constructeurskampioen Red Bull Racing. De Fransen wilden met het nieuwe reglement een stapje richting de topteams zetten en wisten uiteindelijk als vierde te eindigen in het klassement voor de teams.

Het 2022-seizoen is het sterkste jaar van Alpine geweest, sinds Renault in 2015 weer terugkeerde in de koningsklasse. De renstal kwam echter wel 586 punten tekort op kampioen Red Bull en op nummer drie Mercedes moest het 342 punten toegeven. Alonso, die volgend seizoen het zitje van Sebastian Vettel gaat overnemen bij Aston Martin, gelooft dat er een aantal factoren zijn geweest, waardoor het verschil zo groot is geworden.

'Maak je niet in één jaar goed'

In gesprek met Auto Motor und Sport legt hij uit waar de wagen van Alpine tekort kwam op de RB18. "Overal wel een beetje. Het tweede bestaat uit de som van veel kleine voordelen. Ze hebben meer downforce, minder luchtweerstand, meer vermogen, beter bandenmanagement, pitstops, de uitvoering van de raceprocedures. Ze zijn sneller op de rechte stukken en in de bochten, wat in onze auto erg moeilijk was", legt Alonso uit. Het team Enstone is een volwaardig fabrieksteam en uiteindelijk ligt het stipje op de horizon, op het winnen van de titel. Wel moet daarvoor eerst de achterstand worden weggewerkt: "Dat maak je niet in één jaar goed. Maar ik heb hoop dat één of twee teams over twee of drie jaar klaar zijn."

Grondeffect

Vanaf 2022 is het grondeffect weer terug in de Formule 1 en Alonso legt het verschil uit ten opzichte van de bolide van vorig jaar. "Ze zijn zeer uniek. In de langzame bochten zijn de auto's erg traag en door het hoge gewicht voelt de auto altijd aan alsof er 100 liter brandstof aan boord is", omschrijft Alonso. Toch zijn er ook voordelen: "In de snelle bochten komen ze tot leven. En hoe hoger de snelheid, hoe meer grip er is. Dat was vroeger tot op zekere hoogte het geval, maar het zuigeffect afhankelijk van de snelheid is bij deze auto's veel groter."