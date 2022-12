Brian Van Hinthum

Zondag 18 december 2022 16:48

In 2023 hebben we maar liefst 23 races op de kalender, waarbij er eigenlijk 24 stuks op het programma stonden. De Grand Prix van China gaat echter niet door, al wordt er nog wél gekeken naar een eventuele vervanger. Max Verstappen vindt het allemaal maar niks en wat hem betreft mogen er wel een paar stratencircuits van de kalender verdwijnen.

De Formule 1 wordt alsmaar groter en groter en ook de kalender wordt met het jaar meer uitgebreid. In principe gaan we in 2023 maar liefst 24 keer racen, al is er momenteel wel een streep gegaan door de Grand Prix van China, waardoor er momenteel maar 23 raceweekenden op de rol staan. Ondertussen wordt er door de FIA wel verder gezocht naar een eventuele vervanging voor de race in Azië, waardoor we mogelijk alsnog teruggaan naar 24 races.

Artikel gaat verder onder video

Bomvolle kalender

Dat is veel te veel, meent Verstappen. Voor de Nederlander mogen er echt een heel aantal races van de kalender geschrapt worden. "Dat zijn er teveel. Ik zou zestien tot achttien races een goed aantal vinden. Ik heb nu soms een beetje het gevoel dat mensen op een gegeven moment echt niet meer weten waar ze over moeten praten of schrijven en in herhalingen vallen. Dan is het dus echt teveel. En een seizoen duurt tegenwoordig ongeveer het hele jaar. Het gaat non-stop door. Iets minder mag dus wel", vertelt hij in Formule 1 MAGAZINE.

Stratencircuits

Hoewel Verstappen niet meegaat in het noemen van namen wat betreft de races die mogen verdwijnen, durft hij wel te zeggen welke soort circuit hij liever kwijt dan rijk is. "Formule 1-auto’s zijn daar [stratencircuits] echt niet voor gemaakt. Ik vind stratencircuits totaal niet meer leuk. Met de oude auto’s was het op zich nog wel te doen, maar nu… In Monaco en Singapore was ik zwaar teleurgesteld hoe de nieuwe auto’s door de straten gingen. Te zwaar, te stijf, je kunt geen kerbs meer nemen. De auto’s zijn er gewoon niet voor gebouwd. Stratencircuits zijn leuk voor de plaatjes, niet voor het racen", besluit hij.