Zondag 18 december 2022 10:35

Na een matige start van Max Verstappen en Red Bull Racing wist de Nederlander uiteindelijk zijn titel van 2021 te prolongeren. Het was niet altijd even spannend in het wereldkampioenschap, al was het uiteindelijk een prima seizoen met een verdiende winnaar. Althans, dat is wat Formule 1-legende Sir Jackie Stewart beweert.

Verstappen heeft met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen, waarin hij zich al in Japan met nog vier races te gaan tot kampioen wist te kronen. In 2023 gaat de wereldkampioen opnieuw op jacht naar een titel achter zijn naam.

Mooi seizoen

Uiteindelijk leek het met name in de tweede seizoenshelft redelijk eenrichtingsverkeer in de koningsklasse. Verstappen wist de ene na de andere overwinning te noteren en daarmee haalde hij al snel de angel uit het seizoen. Toch betekende het niet dat het geen vermakelijk seizoen was, meent Stewart. "Nee, het is juist een goed jaar geweest voor de Formule 1. En het is gelukkig ook een veilig jaar geweest. De juiste man heeft aan het eind van de rit gewonnen en het juiste team natuurlijk ook. Uiteindelijk kunnen we tevreden terugkijken op weer een mooi seizoen, waarin we ook betere races hebben gezien", zegt hij tegenover Motorsport.com.

Mercedes en Ferrari

Stewart was dan ook blij dat het niet opnieuw Mercedes was dat er met de buit vandoor ging. "Wat we niet willen is dat steeds hetzelfde team domineert. Mercedes heeft die dominantie jarenlang gehad. Dat was natuurlijk geweldig voor Mercedes-Benz zelf, maar in mijn ogen negatief voor de sport. Voor de Formule 1 als geheel was die overmacht niet zo goed en was verandering dus welkom." Uiteindelijk lukte het ook het sterk begonnen Ferrari niet om door te drukken. "Ferrari krijgt het op de één of andere manier maar niet voor elkaar. Misschien komt het wel gewoon doordat ze Italiaans zijn", besluit hij grappend.