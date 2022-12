Brian Van Hinthum

Vrijdag 16 december 2022 11:43

De pas veertienjarige Enzo Tarnvanichkul mocht vorige week tijdens het prestigieuze FIA prijzengala zijn beker voor het kartkampioenschap ontvangen uit handen van Max Verstappen. Beide heren zijn werkzaam in de Red Bull-stal en het jonge Thaise talent heeft dus veel te maken met Helmut Marko. De tiener neemt het op voor de toch vaak als streng omschreven Oostenrijker.

Marko werkt al sinds jaar en dag als adviseur binnen de Red Bull-stal en de Oostenrijker heeft met name een dikke vinger in de pap als het gaat om de jeugdopleiding en de doorstroming van de jeugdklassen richting de eventuele hoofdmacht van Red Bull. Heren als Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo en natuurlijk Verstappen wisten zich onder zijn bewind te ontwikkelen tot volwaardig Formule 1-coureurs. In die rol zou Marko echter wél vaak als streng betiteld worden.

Artikel gaat verder onder video

Bange Algersuari

Eén van de heren die eens een boekje opendeed over de ijzeren hand van Marko is Jaime Algersuari. De Spaanse voormalig coureur, tegenwoordig actief als DJ, deed enkele maanden geleden een paar traumatische ervaringen van zichzelf uit de doeken en gaf aan daar nog steeds last van te hebben. "Ik heb nog steeds hele vreemde dromen uit die tijd als ik slaap. Ik zie de heer Marko altijd boos, me in elkaar slaan alsof ik een kind ben. Het is echt traumatisch", gaf hij destijds aan over zijn samenwerking met de Oostenrijker.

Inspirerend figuur

Het zijn hele andere verhalen dan wat Tarnvanichkul vertelt na het ontvangen van zijn bokaal uit handen van Verstappen. De Thai is louter positief over Marko en consorten. "Het is een geweldig en inspirerend figuur wanneer je hem ontmoet. De televisie kan je soms misleiden. Als je hem in het echt ontmoet, is het heel speciaal. Zo voelde ik dat ook. Uiteindelijk wil iedereen gewoon winnen en dat zorgt voor extra druk. Een bedrijf als Red Bull op je auto hebben staan zorgt voor meer plezier, maar zorgt ook voor extra druk omdat je het bedrijf vertegenwoordigt", besluit het 14-jarige talent.