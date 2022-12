Remy Ramjiawan

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer heeft toegegeven dat DRS een noodzakelijk kwaad blijft in de Formule 1, omdat inhalen nog steeds een 'strijd' is. Er gaan geluiden op om het kunstmatig inhalen te beperken, maar voorlopig ziet Szafnauer nog geen goed alternatief.

Het Drag Reduction System werd in 2011 geïntroduceerd, in een poging het racespektakel te verbeteren door coureurs in een positie te brengen waarin een inhaalactie mogelijk is. Maar het systeem wordt vaak bekritiseerd omdat het ofwel te krachtig is, ofwel niet krachtig genoeg is, en in sommige gevallen worden inhaalacties ruim voor een remzone uitgevoerd, met de achtervleugel open.

Nieuw reglement

De nieuwe aerodynamische regels die dit jaar werden ingevoerd, ook bedoeld om het volgen te verbeteren en inhaalmogelijkheden te creëren, hebben alle berekeningen om te bepalen hoe lang DRS-zones moeten zijn, opnieuw ingesteld. Maar bij de beoordeling van het succes van de nieuwe regels gaf Szafnauer toe dat de sport nog steeds DRS nodig heeft.

'DRS is nog steeds nodig'

"Er waren een paar doelstellingen, waarvan er één was om het veld wat dichter bij elkaar te brengen en ik denk dat dat gedeeltelijk is gelukt", opent Szafnauer. "Ik denk dat het racen wat dichter bij elkaar ligt en de andere doelstelling was om het grootste deel van de downforce of de overheersende hoeveelheid downforce van de vloer te krijgen, zodat inhalen wat makkelijker kan en ik denk dat dat ook wel is gelukt. Het is op sommige circuits nog steeds moeilijk, er is nog steeds DRS nodig en soms hebben we zelfs met DRS nog moeite om in te halen. Maar ik denk dat het een vermakelijk seizoen is geworden en ik denk dat de nieuwe formule vanuit het oogpunt van vermaak, zijn vruchten heeft afgeworpen", aldus de teambaas van Alpine.