Remy Ramjiawan

Donderdag 8 december 2022 14:44

De FIA denkt erover na om enkele DRS-zones in te gaan korten. De autobond schaart zich daarmee achter de groeiende kritiek dat het stukje techniek vandaag de dag misschien wel te krachtig is geworden en wil te makkelijke inhaalmanoeuvres ermee voorkomen.

In 2022 werd de nieuwe generatie Formule 1-auto's dan eindelijk geïntroduceerd. De bolides halen de neerwaartse druk niet meer vanuit allerlei vleugels en flapjes op de auto, maar uit het grondeffect. Hiermee wilde de sport de races spannender maken met coureurs die elkaar rondenlang konden volgen, zonder last te hebben van de vuile lucht. De keerzijde is na één vol seizoen inmiddels ook wel duidelijk, de DRS lijkt te krachtig te zijn. Niet alleen teams en coureurs hebben zich erover uitgelaten, ook de vertrekkend directeur van de FOM, Ross Brawn, sprak eerder over een 'te krachtig' DRS-systeem. FIA's technisch directeur Nikolas Tombazis, kan zich vinden in de kritiek en vertelt bij Autosport over de plannen voor volgend seizoen.

Inkorten

"In sommige races moeten we misschien de DRS-zones verkleinen. We willen niet dat inhalen, zoals we zeggen, onvermijdelijk of eigenlijk gemakkelijk wordt. Het moet nog steeds een gevecht zijn", zo wijst Tombazis naar de motivatie om de zones aan te passen. Volgens de Griek gaat het allemaal om de balans zoeken: "Als het te snel gebeurt, als je een auto ziet naderen en die gaat je voorbij en verdwijnt, dat is eigenlijk erger dan erachter zitten en vechten. Daar moet de juiste balans gevonden worden."

Nikolas Tombazis

Ritueel

Hij krijgt bijval van Brawn die eerder al vertelde dat hij het stukje techniek bijna als een ritueel ziet. Daarmee zou het volgens de Brit bijna geen kunst meer zijn om een inhaalpoging uit te voeren. Hij heeft dan ook een idee geopperd: "Ik denk dat DRS in een ideale wereld alleen wordt gebruikt om achterop iemand te komen, zodat je echt een fatsoenlijke aanval kunt doen."