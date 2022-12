Remy Ramjiawan

Donderdag 15 december 2022 19:41

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton verwacht niet dat zijn relatie met teamgenoot George Russell in 2023 onder druk komt te staan. De 24-jarige Engelsman gaat volgend jaar zijn tweede jaar bij Mercedes rijden en in zijn eerste seizoen voor het team uit Brackley, wist hij Hamilton te verslaan.

Russell is naar Mercedes gehaald om Valtteri Bottas te vervangen. De Fin is op zijn beurt naar Sauber Alfa Romeo verkast en dus kon het talent uit Engeland zijn eerste jaar bij het topteam gaan racen. Mercedes zat in 2022 in zwaar weer en direct vechten om de zeges of de titels zat er niet in. Toch wist Russell de enige pole position en zege van het jaar te pakken. Hamilton is nog altijd op jacht naar wereldtitel nummer acht en legt bij Motorsport-Total uit dat hij de goede samenwerking met Russell ook in 2023 zal voortzetten.

Artikel gaat verder onder video

Indrukwekkend

Over de prestaties van Russell in 2022 is Hamilton zeer lovend. "Ik heb gezien wat hij bij Williams heeft gedaan. Ik moet zeggen dat het indrukwekkend is wat hij dit jaar heeft gedaan, de consistentie die hij had en het feit dat hij gewoon op gang kwam", zegt Hamilton. Ook was Mercedes volgens Hamilton voor Russell niet helemaal een nieuwe omgeving. "Het is niet zo dat hij in een compleet nieuw team terecht is gekomen. Hij heeft het werk gezien dat ik de afgelopen jaren met de engineers heb gedaan, met Riki (Riccaro Musconi), die nu zijn race-engineer is. In dat opzicht was het gemakkelijk om in te passen", gaat Hamilton verder. Al met al is de zevenvoudig kampioen zeer tevreden over zijn teamgenoot: "Dus ik denk dat hij zich perfect heeft ingepast en een positieve versterking is geweest in het team."

Geen probleem

Hamilton is in het verleden slechts twee keer eerder verslagen door een teamgenoot, namelijk door Jenson Button en Fernando Alonso. Ondanks dat Russell nu de derde coureur is, verwacht hij niet dat de verhoudingen hierdoor op scherp zijn gezet. "Ik ben een stuk ouder en zit al zo lang bij het team dat ik me goed voel bij de uitdagingen die op ons pad komen. We hebben zoveel meegemaakt dat ik denk dat het geen probleem zal zijn", aldus Hamilton.