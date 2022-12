Ian Parkes & Brian van Hinthum

Fernando Alonso liet dit jaar op 41-jarige leeftijd bij vlagen zien nog altijd bij de beste coureurs op de grid te behoren. De Spaanse coureur zag zijn prestaties echter lang niet altijd beloond worden met goede resultaten en punten en dat komt volgens de man uit Oviedo toch met name door de betrouwbaarheid van zijn Alpine.

Alonso leek zijn lange Formule 1-carrière lange tijd te gaan afsluiten bij het team van Alpine, de renstal die hem destijds als Renault de kans gaven om de Formule 1 binnen te komen. Het is echter anders gelopen en de Spaanse coureur gaat nog eens voor een nieuwe uitdaging. Vanaf volgend seizoen wordt hij teamgenoten met Lance Stroll en stapt hij dus in bij Aston Martin als vervanger van Sebastian Vettel. Het lijkt het laatste hoofdstuk te worden in de imposante carrière van de tweevoudig wereldkampioen.

Competitief

Hij maakt de overstap na een jaar waarin hij volgens zichzelf wellicht op het best niveau dat hij ooit gehad heeft presteerde. "Dat denk ik wel. Vooral op de zondagen. De laatste paar races - zoals in Mexico, Austin en Brazilië - zat ik veel dichter bij mijn niveau uit 2012 en 2010. Een stuk dichter dan vorig jaar", zegt de voormalig McLaren- en Ferrari-coureur in gesprek met geselecteerd media, waaronder GPFans. "Ik ben blij met het jaar, vooral als je kijkt naar hoe competitief we waren. Wat dat betreft denk ik dat we goed zaten."

Betrouwbaarheid

Toch blijft er een zure nasmaak overheersen bij de wereldkampioen van 2005 en 2006. Dat gaat met name om specifiek zijn Alpine, die hem toch meer dan eens in de steek liet. "Zoals je al zei, denk ik dat de betrouwbaarheid ons zwakste punt was. Dan heb ik het met name over mijn eigen auto. We hebben zoveel punten verloren", moppert de Zuid-Europeaan. "Als je niet naar de standen kijkt en ik gewoon naar mijn gevoel kijk van het niveau wat ik heb weten te vinden, dan ben ik wel blij. Dit jaar zat ik veel meer op snelheid dan vorig jaar", besluit hij op een positieve noot.