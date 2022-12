Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 december 2022 16:18

Het slechts bewaarde geheim van de winter is inmiddels geen geheim meer, nu Frédéric Vasseur is aangekondigd als de vervanger van Mattia Binotto bij Ferrari. De Fransman komt over van Sauber Alfa Romeo en heeft een flinke klus te klaren, om het Italiaanse team weer een heel seizoen te laten knokken voor het kampioenschap.

Vasseur zal op 9 januari de taken van Binotto op zich nemen. Daarmee wordt de Fransman de vijfde teambaas in de afgelopen tien jaar van Ferrari. Wat zijn voorvangers niet is gelukt, komt op de schouders van Vasseur. Het doel zal zijn om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en onnodige fouten uit het team te halen. Daarvoor is het echter wel nodig om schoon schip te maken binnen Ferrari en GPFans kijkt naar de eerste prioriteiten voor de Fransman bij Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Strategie

Wanneer Vasseur de deuren in Maranello binnenkomt en de beleefdheden heeft afgehandeld die horen bij de eerste werkdag, zal er waarschijnlijk een vergadering worden belegd met chef strategie Iñaki Rueda. Een van de fundamentele mislukkingen van Ferrari's titelstrijd was de tactiek voor de race. Waarbij de coureurs, maar ook de concurrentie zich herhaaldelijk achter de oren krabden in de loop van het seizoen. Maar strategische blunders heeft Ferrari's activiteiten al lang geplaagd, zoals blijkt uit het feit dat Sebastian Vettel's laatste jaar bij de Scuderia werd geteisterd door onderlinge strijd en verwarring over de teamradio. Er zijn tal van problemen die een Formule 1-team kunnen hinderen, maar Ferrari's voortdurende strijd op het gebied van strategie heeft ervoor gezorgd dat het team soms een lachertje was. Aan Vasseur de taak om de strategie-afdeling weer wat glans te geven.

Charles Leclerc

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid was een belangrijke beperkende factor voor Ferrari in 2022. Aan het einde van het jaar moest Ferrari de krachtbronnen terugschroeven, om onderdelen te besparen. Die besparing is uit het oogpunt van de onderdelen nog te begrijpen, maar in de strijd voor het kampioenschap is dat funest. Er zijn echter een ook een aantal positieve noten aan te wijzen. Zo gaf Haas-teambaas Guenther Steiner aan dat de 2023-krachtbron een 'bom' van een motor zou zijn, na gesprekken met Binotto. Vasseur moet er echter voor zorgen dat de power unit een stuk betrouwbaarder wordt. Voor het nieuw jaar is er op dat vlak weinig winst te behalen, maar in 2024 of 2025 is er wel weer ruimte voor ontwikkeling. In 2026 wordt het nieuwe motorreglement van kracht en daar hoopt het Italiaanse team en herhaling van Mercedes in 2014 te gaan realiseren.

Budgetplafond

Het is geen geheim dat Ferrari halverwege het seizoen tegen de limiet van het budget aanliep, waardoor het in de tweede helft van het jaar sterk beperkt werd in zijn mogelijkheden om mee te doen. Het was dan ook geen verrassing dat Mercedes, dankzij haar voortdurende ontwikkeling, het jaar op zijn minst gelijk afsloot met haar rivalen, hoewel ze er in het begin ver naast zaten. Vasseur heeft sinds de invoering van het budgetplafond streng toezicht moeten houden op de uitgaven bij Alfa Romeo, waarbij het in Hinwil gevestigde team in 2021 en 2022 comfortabel onder de limiet wist te blijven. Dit zou Ferrari kunnen helpen om het budget over een jaar op te rekken, hoewel er duidelijk schaalverschillen zijn. Als hij in staat is om een heel jaar lang te vechten voor de titel, dan kan hij het bestuur van Ferrari in zijn eerste seizoen een groot plezier doen.

Mattia Binotto & Christian Horner

Ferrari bestuur

Zoals in de afgelopen jaren wel bleek, is het bestuur van de Scuderia maar moeilijk tevreden te stellen. CEO Benedetto Vigna en voorzitter John Elkann zullen over de schouder van Vasseur meekijken om alles naar wens te laten verlopen. Maar de 54-jarige is meer dan capabel om het team te leiden zonder extra druk - zijn vorm in de juniorenklassen en de ommekeer bij Alfa Romeo zijn daar een bewijs van. Als Vasseur de volledige controle kan krijgen over de Formule 1-operatie en kan werken zonder onnodige druk en bemoeienis, dan kan dit echt een succesvolle samenwerking worden.