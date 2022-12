Brian Van Hinthum

Maandag 12 december 2022 16:22

Lewis Hamilton is opgenomen op de lijst met de 93 meest stijlvolle personen ter wereld. De zevenvoudig wereldkampioen houdt zich met enige regelmaat bezig met mode en verschijnt ook vaak in unieke outfits op de grid. Hij deelt zijn plek op de lijst met namen als Rihanna en Serena Williams.

Dat Hamilton zich buiten het circuit graag bezighoudt met andere zaken dan racen, is algemeen bekend. De Britse coureur is bijvoorbeeld graag bezig met films en hij gaat dan ook samen met Brad Pitt een Formule-gerelateerde film opnemen. Naast films en muziek houdt de zevenvoudig wereldkampioen zich ook graag bezig met mode. Hamilton verschijnt met enige regelmaat op mode-gerelateerde evenementen en zet die hobby ook door richting de Formule 1-paddock, waar hij met enige regelmaat in opvallende kledij verschijnt.

Hamilton op de lijst

Hoewel dat niet altijd op even veel waardering van Formule 1-fans kan rekenen, zijn ze bij The New York Times wél weg van de manier waarop Hamilton voor de dag komt. De Mercedes-coureur is namelijk in de lijst van de Amerikaanse krant opgenomen met de 93 meest stijlvolle personen op aarde. De krant haalt aan hoe hij op de cover van modetijdschrift Vanity Fair prijkte en benoemt onder meer hoe Hamilton graag veel sieraden draagt, ondanks het duidelijke verbod van de FIA. De Britse coureur moet zijn plek op de lijst delen met namen als Rihanna, Lil Nas X, Serena Williams, Kendrick Lamar, LeBron James, Beyoncé, Harry Styles en - opmerkelijk genoeg - de dit jaar overleden Queen Elizabeth II.