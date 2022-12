Ian Parkes & Brian van Hinthum

Maandag 12 december 2022 14:42 - Laatste update: 16:22

Pierre Gasly gaat aan de slag voor het team van Alpine, waar hij teamgenoten gaat worden met landgenoot Esteban Ocon. Het verhaal zou gaan dat het tweetal en hun families een slechte band met elkaar hebben door dingen uit het verleden. Gasly zelf denkt dat het allemaal wel meevalt nu ze beiden volwassen mannen zijn en heeft vertrouwen in de samenwerking.

Gasly tekende een aantal maanden geleden een meerjarig contract bij Alpine en zal daar teamgenoot worden van Ocon. Het is algemeen bekend dat de twee Franse coureurs een roerig verleden samen hebben en dus wordt het natuurlijk interessant om te zien hoe dat zich gaat ontvouwen. Naar verluidt zouden de twee heren in het verleden goede vrienden geweest zijn, maar is dat naar verloop van tijd gekanteld de andere kant op en zouden beide families elkaar tegenwoordig niet meer kunnen luchten of zien.

Artikel gaat verder onder video

Gasly wijst naar de media

Volgens Gasly wordt het allemaal een stuk groter gemaakt dan het is. De Franse coureur gaat in gesprek met GPFans in op de verhalen. "Dit soort praat blijf je altijd houden. Ik heb het gevoel dat de media er een verhaal van proberen te maken. Het is geen geheim dat onze relatie de nodige ups en downs heeft gehad door de jaren heen. We waren extreem close. Esteban is de gast die ik het langste ken van heel de paddock. Ik ken hem al sinds ik zes jaar oud ben. Nu zijn we 26 en dat is heel anders dan de kinderen die we toentertijd waren. Nu zijn we volwassen mannen met de volledige controle over ons leven", zegt de aanstaand Alpine-coureur.

Doel van Alpine

Gasly heeft er dan ook vertrouwen in dat hij en Ocon uitstekend samen kunnen werken om de doelen van Alpine te behalen. "We zijn een hoop veranderd sinds we in de F1 zitten en dingen goed gemaakt. We kennen de verantwoordelijkheden van het representeren van de grootste autofabrikant van Frankrijk. We vechten nu niet in een regionaal kartkampioenschap zoals vroeger en dat begrijpen we. Ik maak me geen zorgen dat we weten hoe we voor het grotere doel moeten samenwerken. Dat is in zijn voordeel, in mijn voordeel en in het voordeel van het team", is de boodschap duidelijk voor de Fransman.

Andere rivalen

Wat dat betreft is het volgens Gasly vrij normaal dat er rivaliteit heerst binnen een team. "Natuurlijk gaan we een rivaliteit hebben. Noem mij één team op waar geen rivaliteit heerst. Dat hoort gewoon bij de sport. Dat was ook zo met mij en Yuki. We kunnen goed door één deur naast de baan, maar op de baan zijn we als boze honden, complete leeuwen. Ook als je naar Max en Sergio kijkt of naar Carlos en Charles. Je ziet het in elk team. Je moet nu eenmaal een gevecht hebben tussen teamgenoten. Als coureur moet je alleen weten hoe je ervoor zorgt dat het niet te giftig wordt. Ik heb geen problemen daarmee", besluit hij.