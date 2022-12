Brian Van Hinthum

Zak Brown was één van de teambazen die in het begin van de hele budgetcap-soap olie op het vuur gooide door in een felle brief aan de FIA te vragen om maatregelen en straffen in de richting van Red Bull Racing. Het zorgde voor irritatie bij Christian Horner, maar de Amerikaan heeft geen spijt van zijn acties en brief.

Toen het hele gedoe rondom de budgetcap in oktober naar boven begon te komen, was het McLaren-CEO Brown die als één van de eerste mannen de aanval koos in de richting van de Milton Keynes-formatie. Brown stuurde een brief richting FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-directeur Stefano Domenicali om te vragen om een passende straf voor de Oostenrijkse renstal, ook al was er verder nog helemaal niks bewezen over een mogelijke overtreding. Ook gebruikte hij termen als 'valsspelen' en dat schoot bij Horner in het verkeerde keelgat.

Geen spijt van brief

De Britse teambaas van Red Bull ventileerde publiekelijk zijn teleurstelling en hij stelde dat deze acties grote schade hadden op zijn team. Zo zouden zelfs kinderen van medewerkers gepest worden. Horner vond het dan ook 'schokkend' dat andere teams zijn renstal zo hard en publiekelijk aan probeerden te pakken. Ruim anderhalve maand later heeft Brown zeker geen spijt van zijn acties. "Ik sta nog steeds achter mijn brief. Een overtreding van het financiële of technische reglement kun je op verschillende manieren omschrijven. Ik weet dat mijn woord nogal hard was, maar ik zie geen verschil tussen het overtreden van het budgetplafond of het hebben van een te lage rijhoogte", citeert Motorsport.com.

Eten en hotels

De Amerikaan legt verder uit waarom hij geen spijt heeft van zijn acties. "Naar mijns inziens waren een aantal dingen niet juist; We hebben allemaal de taak om voor onze werknemers te zorgen. Ons personeel komt naar ons toe en zegt: dit team doet dit, dit team geeft dit uit aan dagvergoedingen, dit team geeft dit uit aan eten en dit team geeft dit uit aan hotels", zegt Brown. Dat is niet correct volgens de McLaren-CEO. "Met deze informatie kun je jezelf in een competitieve positie nestelen als het gaat om het aannemen en behouden van personeel. Als je zegt dat je op een bepaald vlak meer geld uitgeeft, een vlak dat onder het plafond valt, dan betekent dit dat je ergens anders minder kan uitgeven. Je kan naar mijn mening niet bepaalde elementen isoleren en zeggen: 'dit gedeelte hoorde niet bij het plafond.'"