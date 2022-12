Brian Van Hinthum

Zondag 11 december 2022 17:59

Het team van Haas heeft onder aanvoering van Guenther Steiner besloten om Mick Schumacher in 2023 niet meer terug te laten keren bij het team. Nico Hülkenberg neemt vanaf volgend seizoen zijn stoeltje over, waarmee men voor ervaring kiest bij de Amerikanen. Voormalig Haas-coureur Romain Grosjean begrijpt niks van de keuzes van het team. Ook spreekt hij over AlphaTauri.

Schumacher had lange tijd goede hoop om volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Steiner en Gene Haas hebben voor de ervaring van Hülkenberg gekozen. De Italiaan bleef in de media lang mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en uiteindelijk blijkt men besloten te hebben om voor de ervaring van Hülkenberg te kiezen en de zoon van Michael Schumacher aan de kant te schuiven.

Rare keuze

Grosjean was zelf in het verleden actief voor het Amerikaanse team en hij begrijpt weinig van de keuze om de jongeling aan de kant te schuiven. "Persoonlijk had ik die keuze niet gemaakt. Mick Schumacher had een prima einde van het seizoen. Er was niet echt een aanleiding om hem te vervangen. Toch wilde het team een andere coureur en daarom namen ze contact op met Nico Hülkenberg. In het verleden heeft hij vaak genoeg laten zien hard te kunnen rijden. In 2007 waren Nico en ik teamgenoot in de Formule 3. Twee jaar later streden we tegen elkaar in de GP2. Hij heeft veel talent, dus laten we afwachten wat hij voor elkaar kan krijgen bij Haas. Maar nogmaals: ik had zelf die keuze niet gemaakt", citeert Motorsport.com.

AlphaTauri

De Franse coureur spreekt ook nog over Nyck de Vries en AlphaTauri: "Yuki is nu de leider. Hij heeft nu de F1-ervaring. Hij moet dus een stap maken en die rol als leider voor zichzelf opeisen. Dan hebben we Nyck de Vries. Hij is Formule E-kampioen, Formule 2-kampioen... zijn weg naar F1 is niet heel logisch verlopen, maar hij verdient zeker een plekje in de koningsklasse. Hij is zeer getalenteerd. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Yuki zal met zijn ervaring het team leiden, terwijl Nyck de boel eerst moet verkennen en dan als een soort co-leider kan optreden.""