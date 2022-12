Ewan Gale & Brian van Hinthum

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten tijdens de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 een intens en meeslepend gevecht uit om de wereldtitel van dat jaar. Uiteindelijk trok Verstappen op controversiële wijze aan het langste eind van het tweetal en dat zorgde natuurlijk voor een hoop emoties. De Nederlander verklaart medelijden te hebben gehad met zijn collega.

Verstappen en Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon hij in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Artikel gaat verder onder video

Sympathie voor Hamilton

Na afloop was er natuurlijk een hoop te doen over de hele manier waarop de slotfase van de race tot stand was gekomen. Zo werd wedstrijdleider Michael Masi onder vuur genomen omdat hij verkeerd zou hebben gehandeld en kreeg hij het vooral onder Mercedes-fans te verduren. Uiteindelijk verdween Hamilton na de complete zeperd een tijdje van de radar en Verstappen kan wel begrip opbrengen voor zijn collega. Hij krijgt de vraag of hij sympathie had voor de manier waarop de Brit met alles omging. "Natuurlijk. Het zag er allemaal geweldig uit en opeens gebeurt er zoiets. Dat is zwaar", vertelt hij tegenover Sky Sports.

Medelijden

De inmiddels tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Het enige ding dat ik de hele tijd tegen mezelf zou vertellen was: 'Hij heeft zeven wereldkampioenschappen en heeft er ook één gewonnen waarbij het leek alsof hij ging verliezen, waarna het in de laatste bocht uiteindelijk bleek van niet", refereert hij naar de eveneens intense slotfase van 2008, waarbij Felipe Massa met de titel aan de haal leek te gaan. "Ik hoop dus dat hij begrijpt dat er een verschil in emotie was. Maar goed, ik had medelijden met hem. Vooral na het jaar wat we hadden. Natuurlijk hadden we onze momenten waar we samen kwamen, maar ik respecteerde hem altijd en volgens mij hadden we een geweldig gevecht."