Remy Ramjiawan

Donderdag 8 december 2022 20:28

In navolging van de Formule 1 met Drive to Survive en de MotoGP met MotoGP unlimited, komt de IndyCar Series nu met een eigen docuserie genaamd: 100 Days to Indy. Vooralsnog zal het alleen te zien zijn op de Amerikaanse zenders CW Network en VICE TV, maar mogelijk komt het in de toekomst ook op een streamingdienst.

Het doorslaggevende succes van Drive to Survive stond aan de kinderwieg van de nieuwe docuserie over de Amerikaanse raceklasse. De Netflix-serie is populair en heeft voor de koningsklasse een geheel nieuwe doelgroep aangeboord. Een doelgroep die dan ook meer heeft met de verhaallijnen van de sport, dan het daadwerkelijke racen. Vooral in de Verenigde Staten is het effect van Drive to Survive te merken en de koningsklasse is nog niet eerder zo populair geweest.

Artikel gaat verder onder video

Kijkje achter de schermen

Met 100 Days to Indy wil de Amerikaanse raceklasse, net als haar tegenhanger van de Formule 1, een uniek kijkje achter de schermen geven. De docuserie zal bestaan uit zes afleveringen, die geregisseerd worden door Emmy Award-winnaar Patrick Dimon. Het idee is om te laten zien wat ervoor nodig is om de racediscipline te halen, daarnaast is het voor de coureurs de mogelijkheid om de fans mee te nemen in hun persoonlijke leven. "Deze serie geeft kijkers een zitplaats op de eerste rij zodra het raceseizoen begint en het aftellen naar Indy versnelt. Door de meeslepende creatieve lens en het enorme bereik van zowel VICE als The CW zullen we de geweldige competitie en het drama van de IndyCar Series naar een nieuwer en jonger publiek brengen", aldus Mark Miles, CEO van Penske Entertainment.

100 days. Like you've never seen it before.



Coming Spring of 2023, you'll see an unprecedented behind-the-scenes look at the countdown to the #Indy500 pres. by Gainbridge and the NTT #INDYCAR SERIES drivers competing in the historic race.



MORE DETAILS: https://t.co/11JEXGr0dd pic.twitter.com/81W0DFZ88t — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) December 8, 2022