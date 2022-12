Brian Van Hinthum

Woensdag 7 december 2022 21:10

Red Bull werd na de hele budgetcap-soap aangepakt met een technische straf door de tijd in de windtunnel van het team verder te verlagen. Red Bull zelf zei meteen al dat ze daar veel van gaan voelen en ook technisch analist Craig Scarborough denkt dat het team van Max Verstappen veel pijn gaat hebben van de straf die zij gekregen hebben.

Na de Grand Prix van Japan bleek dat Red Bull Racing inderdaad schuldig bevonden werd aan het overschrijden van het budgetplafond in 2021, al gaat het om relatief kleine bedragen van ruim minder dan vijf procent. Na het weekend in Japan is de FIA gaan onderzoeken wat voor straf passend zou zijn en inmiddels zou er bij Red Bull een voorstel voor een straf op de mat hebben gelegen. Daarmee is Red Bull op hun beurt in Mexico akkoord gegaan en de renstal krijgt naast een geldboete ook nog te maken met vermindering in de windtunnel.

Ontwikkelingen 2024

Die vermindering van tijd in de windtunnel zou volgens Christian Horner zelfs tot een halve seconde per rondje gaan kosten, maar volgens Scarborough gaat het zelfs op de lange termijn veel pijn doen. Tegenover Peter Windsor op Twitch legt hij uit waarom. "Het gaat ze een hoop pijn doen. Dat gaat op één of twee verschillende manieren gebeuren, of wellicht een beetje van beide. De vroege ontwikkeling voor de auto van 2024 gaat gelimiteerd worden. Ze moeten uitzoeken hoe ze de uren gaan besteden tussen de auto van dit jaar en die van volgend jaar", zegt de technicus.

Groot verlies

Hij vervolgt: "Daarbij zal veel afhangen van hoe goed de 2023-auto is, hoeveel tegenstand ze hebben en hoeveel ze aan 2024 willen denken. Dat is een groot verlies voor ze. De ontwikkelingscurve is nu nog behoorlijk stijl. Volgend jaar gaat die pas wat vlakker worden omdat het het tweede jaar van de nieuwe regels is. Ik denk dat het ze enorm veel pijn gaat doen, omdat teams naar kleinere dingen gaan kijken voor verbeteringen als de curve afzwakt. Dan hebben we het niet over grote veranderingen zoals de sidepods", zegt hij. Met minder tijd in de windtunnel zou het dus lastiger moeten zijn om kleine verbeteringen te ontdekken en aan te passen.