Dinsdag 6 december 2022 17:17

Het duurt nog even tot we de eerste wagens van het nieuwe seizoen mogen aanschouwen, maar in Brixworth zijn ze natuurlijk al druk bezig met de ontwikkeling van de gloednieuwe Zilverpijl. George Russell laat ons in een video een eerste kleine glimp opvangen van het nieuwe gevaarte van Mercedes: de W14.

Het werd een seizoen om snel te vergeten voor het team van Mercedes. Al vanaf het allereerste moment liep de Duitse gigant achter de feiten aan in dit gloednieuwe Formule 1-tijdperk. Het team van Toto Wolff ging voor een extravagant ontwerp met de nieuwe bolide en leek in het eerste gedeelte van het seizoen volledig de boot gemist te hebben met de opvallende smalle sidepods. De W13 was niet vooruit te branden en men had dan ook niks in de melk te brokkelen tegenover Ferrari en Red Bull Racing.

Weg naar voren

Later in het seizoen leek men op de ontwikkelingsafdeling van Mercedes steeds meer begrip te krijgen voor de nieuwe aerodynamische reglementen en leek men aan de hand van de gebrachte updates steeds vaker mee te doen om de voorste plekken. Het belooft een hoop goeds voor Lewis Hamilton, Russell en de rest van het team richting 2023. De Duitse renstal heeft nu de hele winter om aan de hand van de opgedane kennis in 2022 een nieuwe bolide te bouwen die wél meedoet om de knikkers.

Nieuwe bolide

Het gaat natuurlijk nog even duren voor we daadwerkelijk de nieuwe Mercedes-machine in actie gaan zien, maar achter de schermen wordt er natuurlijk al hard gewerkt aan de nieuwe W14. Russell is zo vriendelijk om ons een kleine eerste glimp van de nieuwe Zilverpijl op te laten vangen middels een video op YouTube. De Brit past namelijk het zitje van de bolide waarmee hij in 2023 wereldkampioen hoopt te worden.