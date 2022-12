Remy Ramjiawan

Het hoofd van de technische zaken bij de FIA, Nicholas Tombazis, onthult dat de sport nadenkt over de afmeting van de hedendaagse Formule 1-auto. Het idee is om vanaf 2026, wanneer het nieuwe motorreglement gaat gelden, ook direct kortere en lichtere auto's te introduceren.

De Formule 1-auto's zijn in de voorbije jaren alsmaar groter en groter geworden. Het levert fraaie plaatjes op, maar een veelgenoemde klacht is de 'luie' reactie van de wagens vandaag de dag. Tombazis hoopt dat de trend, om steeds een grotere wagen te bouwen, nog kan worden gekeerd. Het gewicht speelt ook een rol, maar hij verwacht dat teams geen bezwaar zullen maken tegen een lichtere auto. Bij The Race legt Tombazis het plan uit om vanaf 2026 met een nieuwe generatie Formule 1-auto te komen.

Gewichtsbesparing

"Het is realistisch om de auto's wat lichter te maken. Geen enorme hoeveelheid; we moeten bedenken dat het verschil in gewicht sinds 2000, pakweg 20 jaar geleden, ongeveer 200 kg is, wat een enorme hoeveelheid is. En van die 200 kg komt ongeveer 100 kg van de power unit, dus van de elektrische onderdelen, accu's, turbo's enzovoort. Dat is een grote gewichtstoename", legt Tombazis uit over de huidige situatie.

In de jacht op gewichtsbesparing is de afmeting van de auto ook factor. "Wij geloven dat er in de afmetingen van de auto een kans schuilt. We willen dat de auto's van 2026 een stuk korter zijn en waarschijnlijk ook iets smaller, en dat alles zal de gewichtstoename binnen de perken houden", stelt Tombazis.